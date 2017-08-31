Московские туристы потерялись в Забайкалье

В Каларском районе Забайкальского края потерялись туристы из Москвы. Они сплавлялись по горным рекам и не вышли на связь. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. Сейчас на их поиски направлен вертолет.



Вертолет Ми-8 МЧС направляется из Иркутска. Спасатели на его борту будут обследовать маршрут, который туристы планировали посетить, в соответствии с указанными руководителем группы географическими объектами. Это около 300 км. по труднодоступной местности. Исследовать ее можно только с воздуха.

Агентство «Интерфакс-Сибирь» добавляет, что в составе туристической группы шесть человек, в том числе опытный руководитель.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter