Агентство стратегических инициатив (АСИ) откроет пятый коворкинг-центр «Точка кипения» в Новосибирске. Ранее подобные точки были созданы в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново и Петрозаводске.

Коворкинг-центр «Точка Кипения» АСИ откроет 14 сентября. Он будет находится в Технопарке новосибирского Академгородка. Об этом сообщает ИА ТАСС со ссылкой на главу АСИ Светлану Чупшеву.

«Это будет пятая «Точка кипения», которую открывает Агентство стратегических инициатив, после Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Петрозаводска. Большая роль в этой работе принадлежит сотрудникам направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив, которые имеют огромный опыт в создании и функциональном наполнении пространств коллективной работы», — приводит агентство слова Светланы Чупшевой.

Коворкинг-центр должен будет собрать лучшие интеллектуальные ресурсы Сибири, а также стать площадкой для проведения мероприятий в сфере образования, высокотехнологичного бизнеса и региональных стратегических инициатив.

АСИ считает, что такой формат — нов для Новосибирска. Предполагается, что он поможет развить эффективную коммуникацию между властью, бизнесом и общественностью, а также позволит создать новые модели развития региона. «В центре внимания окажутся лучшие практики образования, развития малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, перспективные идеи для бизнеса, социальные проекты, региональные стратегические инициативы, улучшающие качество жизни людей», — сказано в сообщении.

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