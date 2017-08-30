Новосибирский рабочий поселок Линево планирует получить статус ТОСЭР и привлечь на свою территорию как минимум четыре инвестиционных проекта. Речь идет, в частности, о двух проектах по производству обуви совместно с группой компаний «Обувь России». Об этом было объявлено на рабочем совещании при губернаторе региона Владимире Городецком 30 августа.

По словам главы администрации р.п. Линево Якова Ландайса, в ходе обучения рабочая группа по управлению проектами развития Линево пришла к выводу, что поселок является привлекательной территорией для реализации проектов по производству инновационной продукции резидентов Технопарка Академгородка. Там, как отметил Ландайс, «рождаются новые идеи и опытные образцы, однако нет территории для создания промышленного производства». Руководство Академпарка и бизнес-сообщество поддержали этот проект, добавил он.

На сегодня администрацией Линево рассматривается реализация четырех инвестпроектов. Два из них касаются производства обуви совместно с группой компаний «Обувь России». Все проекты, как подчеркивает Яков Ландайс, детально проработаны, по каждому прописаны соглашения с инвесторами.

Заместитель генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Вячеслав Родионов подчеркнул, что видит перспективу реализации в Линево производственных проектов компании «Обувь России». Что касается участия итальянской стороны, то оно запланировано только в части поставки технологий и оборудования.

Министр экономического развития НСО Ольга Молчанова также считает этот проект перспективным, отмечая, что в Бердске производственные мощности компании уже исчерпаны, а при высоком спросе на продукцию, открывать производственную площадку в Линево более чем целесообразно.

Напомним, что ранее фигурировала информация о том, что в Линево планируется создать российско-итальянский обувной кластер с инвестициями около 80 млн евро. Как ранее писал «КС», он объединит 15 производств кожевенного сырья и обуви на территории Новосибирской области и ряда других российских регионов.

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