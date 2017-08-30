«Обувь России» запустила в производство более 20 новых моделей обуви из ЭВА

С начала 2017 года «Обувь России» значительно расширила ассортимент обуви из сверхлегкого материала ЭВА, производимой на фабрике в Новосибирске. Данную обувь компания планирует реализовывать через канал как оптовых, так и розничных продаж.

Для изготовления расширенной коллекции ГК «Обувь России» применила новые технологии и материалы: производство сапог с галошей из ЭВА и по цельнолитой технологии, комбинирование ЭВА и текстильных материалов. Более 10 новых моделей в разнообразной цветовой гамме уже представлены на выставках, на данный ассортимент начали поступать оптовые заявки, сообщают в компании.

«Мы расширили ассортимент обуви, так как нацелены активно развивать собственное производство и задействовать имеющиеся мощности, — комментирует технолог направления ЭВА группы компаний «Обувь России» Антон Котенко. — Принимая решение о том, какие модели внедрить, мы исходим из потребностей покупателей. Так, мы предварительно провели исследования, фокус-группы, в результате которых были выявлены предпочтения потребителей, актуальные тренды и технологические возможности изготовления нового ассортимента».

Цех по производству обуви из полимерных материалов «Обувь России» открыла в 2014 году. Сначала компания изготавливала летнюю, садовую и пляжную обувь из материала ЭВА под брендом All.go. В новой партии 2017 года представлены модели как летней, так и зимней обуви: сланцы, вьетнамки и женские слипоны; сапоги-дутики с галошей из ЭВА и текстильным голенищем с мехом. Кроме того, компания впервые изготовила мужские зимние сапоги по цельнолитой технологии.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter