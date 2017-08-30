Президент РФ назначил нового руководителя в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР

В пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР сообщили, что теперь ведомство возглавляет полковник юстиции Алексей Александров.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении полковника юстиции Алексея Александрова руководителем Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. Ранее полковник занимал должность заместителя руководителя управления СКР по Алтайскому краю.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что в должности руководителя Александров пребывает с 21 августа. На этом посту он сменил генерала Сергея Грызыхина, который возглавлял управление с 2007 года. Дважды Грызыхин был переназначен на свою должность – в 2011 и в 2013 году. В июне газета «Золотой мост» писала, что генерал может возглавить следком Приморья.

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