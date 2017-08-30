В Сибири началось досрочное голосование на выборах

Со среды 30 августа в субъектах СФО стартовало досрочное голосование по выборам, которые пройдут 10 сентября.

Сегодня, 30 августа, избиратели Новосибирской, Томской, Омской, Иркутской областей и Алтайского края смогут заранее проголосовать, если в единый день голосования 10 сентября они «будут отсутствовать по уважительной причине: отпуск, командировка, режим учебы или работы, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья», говорится в сообщении избирательной комиссии Новосибирской области.

К слову, досрочно проголосовать за губернатора Томской области томичи не смогут: заранее отдать свой голос можно только за муниципальных депутатов. В Новосибирской области, как следует из сообщения избиркома, досрочное голосование продлится вплоть до 9 сентября. На территории региона состоится 11 избирательных кампаний, по результатам которых будут замещены 33 депутатских мандата. В частности, жителям предстоит выбрать депутата заксобрания по округу №21 и депутата горсовета округа №14.

Жители Омска с 30 августа по 5 сентября должны выбрать 40 депутатов горсовета.

В Алтайском крае, вместе с выборами депутатов в муниципальных районах, пройдут выборы в гордумы Барнаула, Бийска и в горсовет Рубцовска. В крае досрочное голосование продлится до 9 сентября. До 5 сентября досрочное голосование продлится для жителей Иркутской области. На единый день голосования 10 сентября в регионе назначено 552 муниципальных выборов. Мэров и депутатов дум будут избирать в Бодайбинском, Жигаловском и Усольском районах.

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