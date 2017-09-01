В августе 2017 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:

Норильский избирком зарегистрировал неоднократно осужденных коммунистов

Одна из самых заметных избирательных кампаний на территории Сибири – выборы депутатов Норильского городского совета, грозит стать и самой скандальной. За месяц до дня голосования норильский избирком, обязанный проверять документы кандидатов, в том числе с точки зрения законности, зарегистрировал несколько участников избирательной кампании, не указавших в документах информации о своем уголовном прошлом.

Норильский избирком отказал в регистрации «некачественному» кандидату

Продолжают выясняться новые факты из биографий кандидатов в ходе предвыборной кампания в городской совет депутатов Норильска.

«Мы такие же, как водопровод или интернет: про них никогда не думаешь, пока не отключатся»

В истории компании «Евросеть» произошла очередная заметная веха: отныне ее единственным акционером остается «МегаФон», а половина всех салонов в течение 10-12 месяцев перейдут «Вымпелкому» и в дальнейшем будут работать под его брендом. К чему приведет такая ситуация, как она отразится на позициях компании в Сибири, и что вообще происходит с региональным рынком цифрового ритейла, в эксклюзивном интервью «КС» в Москве рассказал президент «Евросети» АЛЕКСАНДР МАЛИС.

Первые лица нового министерства

Объединение министерства труда и социального развития в Новосибирской области может привести к появлению нового поста в реестре должностей госслужбы. Какой будет структура нового министерства труда и соцразвития? Кто займет в нем ключевые должности? А также какие выходы есть у министров ликвидируемых ведомств Игоря Шмидта и Сергея Пыхтина? Читайте в материале «Континента Сибирь».

Кто замолвил словечко?

Кто стоит за назначением главы нового министерства труда и социального развития Новосибирской области? И как воспримут это управленческое решение в депутатском корпусе и общественно-политическом пространстве? Подробности в материале «Континента Сибирь».

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