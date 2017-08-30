Сегодня вступил в законную силу приговор в отношении бывшего руководителя филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект» Вадима Перекальского. Апелляционная жалоба на возмещение ущерба не удовлетворена судом, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Приговор Кировского районного суда Новосибирска в отношении экс-директора «Рослесинфорга» по Западной Сибири Вадима Перекальского сегодня вступил в силу. Напомним, осужденный должен будет провести в исправительной колонии общего режима 4,5 года, а также оплатить штраф в размере 800 тыс. рублей. Кроме того, теперь Перекальского обязали выплатить похищенные средства в размере 161 млн рублей, которые были выделены филиалу для выполнения работ по государственным контрактам.

Ранее адвокат экс-директора подавал на приговор апелляционную жалобу, где излагалась просьба отменить возмещение причиненного ущерба, однако суд апелляционной инстанции жалобу оставил без удовлетворения. Так, уже те 40 млн рублей, на которые был наложен арест, обращены в счет исковых требований. Параллельно с этим у Вадима Перекальского конфисковали автомобиль Mercedes 2013 года выпуска. Он был оформлен на подставное лицо, но использовался осужденным.

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