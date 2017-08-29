Противники системы «Платон» проводят акции в Сибири

В Новосибирске и Кемерове прошли протестные акции «Объединения перевозчиков России», которые проводились в рамках автопробега. Как рассказала «КС» одна из активисток протеста Наталья Гусейнова, следующее мероприятие запланировано на сентябрь.

Автопробег против системы «Платон» начался в Москве. Через Новосибирск машины прошли 27 августа. В этот день в центре города прошел пикет под лозунгом: «»Платон» не вывезем! Тормоз экономики! Акселератор цен!». А 28 августа колонна добралась до Кемерово, где местные активисты из числа автоперевозчиков тоже провели публичное мероприятие. Затем протестующие направились в Абакан, откуда поедут во Владивосток. Колонну недовольных возглавляет лидер «Объединения перевозчиков России» Андрей Бажутин.

По словам Натальи Гусейновой, в следующий раз активисты «Объединения перевозчиков России» приедут в Новосибирск в конце сентября. В это время планируется организовать митинг на 300 человек.

Поясняя причины протеста, Наталья Гусейнова рассказала, что перевозчики опасаются, что после завершения тестового периода работы системы «Платон» будет введен новый закон, по которому легковые машины также будут вносить деньги за проезд по «платным» дорогам. Кроме того, участников рынка автоперевозок беспокоит еще одна законодательная инициатива. Новый проект предполагает обязательную проверку водителей на профпригодность. При этом подробности документа пока не разглашаются, и автомобилисты не представляют, какие именно критерии будут включены в это понятие. Члены «Объединения перевозчиков России» боятся, что проверку по новому закону могут не пройти до 70% действующих водителей, что приведет к серьезной безработице, поскольку многие из них не имеют другой специальности.

Напомним, что это — уже не первая акция протеста против системы «Платон» в Новосибирске. Ранее в Сибири бастовали сотни фур, выстроившись вдоль федеральных трасс.

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