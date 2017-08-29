В областном правительстве вернулись к соглашению между федеральным правительством и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года. Документ был опубликован на сайте администрации региона.

Работать с туристами из Китая в Новосибирской области будет специально созданная комиссия. Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор области Владимир Городецкий. Тем самым новосибирские власти будут реализовывать соглашение федеральных властей с китайским правительством о безвизовых групповых туристических поездках, которое было заключено 29 февраля 2000 года.

В состав комиссии вошли возглавивший ее первый замгубернатора Юрий Петухов, начальник управления международных связей администрации губернатора Новосибирской области и правительства региона Сергей Санников, который назначен заместителем председателя комиссии. Выполнять функции секретаря будет главный специалист управления международных связей Татьяна Платоненко. В созданную комиссию вошли также представители УФСБ РФ по Новосибирской области, регионального МВД, пограничного КПП аэропорта Толмачево, новосибирской Ассоциации туристских организаций.

В постановлении говорится, что комиссия должна обеспечить согласование действий между властями и заинтересованными организациями по вопросам развития туризма в области и в Китае. Среди основных задач комиссии подчеркивается подготовка предложений по развитию въездного туризма из Китая в Новосибирскую область.

Напомним, по итогам прошлого года, по данным министерства экономического развития Новосибирской области, регион посетил 19 801 турист из Китая, что на 72,5% выше, чем в 2015 году.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter