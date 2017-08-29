В центральном районном суде Новосибирска во вторник 29 августа продолжились прения сторон в процессе по делу Василия Юрченко. Заседание началось с выступления самого экс-губернатора, в ходе которого он подверг резкой критике позицию государственного обвинителя, а также усомнился в объективности предварительного следствия и ряде изложенных фактов, прозвучавших в выступлении прокурора в ходе прений. На заседании суда присутствовал корреспондент «КС».



Напомним, что прения сторон в процессе по делу о превышении полномочий бывшим губернатором Новосибирской области Василием Юрченко открылись 15 августа выступлением государственного обвинителя Константина Наумкина. Прокурор заявил, что считает доказанной вину экс-губернатора по п. 2 ч. 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность) в деле о незаконной отмене конкурсных торгов в ходе реализации имущественного комплекса по адресу Чаплыгина, 54. На основании этого гособвинитель попросил у суда назначить наказание в виде 4-х лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима, компенсацией прямого имущественного ущерба в размере 135 тыс. рублей и недополученной прибыли в размере свыше 14 млн.

В ответном выступлении Василий Юрченко подверг сомнениям эти и другие обвинения, обратив внимание суда на имеющиеся, по его мнению, нарушения, допущенные еще на этапе предварительного расследования.

«Я узнал, что предварительное следствие, которое ведется сотрудниками СК и расследование, которое ведет суд — это совершенно разные процедуры. И по возможностям для участников процесса, и действиям, которые осуществляются судом с учетом того, что это происходит гласно и открыто», — заявил суду экс-губернатор.

По убеждению Василия Юрченко, в ходе предварительного расследования, дело сознательно запутывалось, обрастало совершенно фантастическим объемом документов, справок и дублирующийся показаний. В результате чего разрослось до объема в 80 томов, содержащих свыше 25 тыс. страниц. Весь этот объем, по мнению Юрченко не был в достаточной степени изучен прокуратурой, поскольку многие материалы противоречат позиции обвинения. Но главное, на чем настаивает экс-губернатор — отсутствие факта занижения стоимости в ходе реализации имущественного комплекса на Чаплыгина, 54.

Юрченко упомянул выполненное с нарушениями заключение от 16 августа 2013 года, которое называет неверную, а именно завышенную, оценку упомянутого имущественного комплекса.

«Всего по этому объекту было проведено 11 оценок, 3 экспертизы и отчет на 40 миллионов рублей, — напомнил суду Василий Юрченко. — Это был отчет с самой высокой суммой. Но почему была взята сумма в 40 млн. рублей? Чтобы цифра была побольше. Но, увидев, что все исследования проведены в ходе судебного расследования, прокурор Наумкин отказался от числа 40 и назвал 36 млн. Он взял отчет, который сделал сотрудник следственного комитета Пензенской области по фамилии Казаков. Но почему? Ведь Казаков сознался, что не имел права проводить оценку… Да потому что остальные 9 оценок, оставшиеся в распоряжении прокурора, не превышали 20,3 млн. рублей».

По мнению экс-губернатора, это обстоятельство ясно указывает на отсутствие превышения каких-либо полномочий, а значит и состава преступления.

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