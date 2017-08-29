Первая «Пятерочка» откроется в Барнауле осенью 2017 года

X5 Retail Group подписала контракт с торговым центром «Ультра» в Барнауле об открытии флагманского магазина сети «Пятерочка», сообщает издание altapress.ru. Открытие намечено на осень текущего года.

В октябре-ноябре в торговом центре «Ультра» в Барнауле откроется первый магазин «Пятерочка», бренд развивает федеральный ритейлер X5 Retail Group. Соучредитель торгового центра Анна Ломоносова рассказала altapress.ru, что сеть «Пятерочка» начнет работу в помещении, где раньше размещался магазин бытовой техники «5 элемент».

По предварительным данным, это будет магазин флагманского формата, который предполагает размещение на большой площади — около 800 кв. метров и более 5 тыс. наименований товаров. По словам Анны Ломоносовой, в ближайшей перспективе ритейлер планирует открыть четыре супермаркета в Барнауле.

Напомним, что на конец июля 2017 года в Новосибирской области работало 40 магазинов «Пятерочка». До конца года компания намерена увеличить количество магазинов до 100 точек.

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