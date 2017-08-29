Банковская группа ЗЕНИТ получила 645 млн чистой прибыли по МСФО за I полугодие 2017 года

Банковская группа ЗЕНИТ объявила консолидированные финансовые результаты по МСФО за первые 6 месяцев 2017 года, завершившиеся 30 июня. Чистая прибыль группы составила 645 млн рублей (против убытка в 4,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года).

Основное влияние на положительный финансовый результат группы за I полугодие 2017 года оказало снижение динамики обесценения кредитов и увеличение операционной доходности. Активы Банковской группы ЗЕНИТ за первые 6 месяцев 2017 года сократились на 3,2% — до 289,5 млрд рублей. Кредитный портфель на 30 июня 2017 составил 183,2 млрд рублей (на конец 2016 года — 194,7 млрд рублей). Уменьшение объема активов группы за I полугодие 2017 года обусловлено в основном сокращением корпоративного кредитного портфеля из-за недостатка заемщиков надлежащего кредитного качества.

При этом объем размещенных клиентами средств остался практически неизменным — 206 млрд рублей, что говорит о высоком доверии клиентов к группе. Существенно выросла капитальная база БГ «ЗЕНИТ» — в первую очередь за счет завершившегося в июне 2017 года увеличения уставного капитала банка ЗЕНИТ (головного банка группы) на 14 млрд рублей.

Капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского комитета, вырос до 44,6 млрд рублей (на 31 декабря 2016 года — 24,3 млрд рублей), капитал первого уровня — до 30,6 млрд рублей (с 16 млрд рублей). В результате общий норматив достаточности капитала увеличился до 17,8% (на 31 декабря 2016 года — 9,7%). Норматив достаточности капитала первого уровня — до 12,2% (против 6,4% на конец 2016 года).

Банковская группа ЗЕНИТ активно работает над повышением рентабельности операций и операционной эффективности, а также над улучшением качества управления дочерними организациями. Итогом реализуемых проектов должно стать существенное улучшение конкурентоспособности группы в условиях адаптации традиционного банковского бизнеса к интенсивным изменениям финансовой среды.

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