Банно-оздоровительный комплекс на месте «Федоровских бань», после переноса сроков сдачи в эксплуатацию, планирует начать работу в начале 2018 года, сообщил начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

«В декабре текущего года в Новосибирске будут сданы сразу два банно-оздоровительных комплекса: на улице Советской («Федоровские бани») и на улице Каменской («Сандуны»)», — отметил Виталий Витухин.

В департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска «КС» уточнили, что 10 января 2017 года между мэрией города Новосибирска и ООО «Новосибирск СтройМонтаж», компанией-застройщиком «Федоровских бань», было подписано дополнительное соглашение к инвестиционному договору, в части продления срока его реализации до 20 декабря 2017 года. Ранее проект планировалось сдать в декабре 2016 года.

Условиями договора, в частности, предусмотрена оплата пени за нарушение сроков, указанных в инвестиционном договоре, в размере 0,03% от рыночной стоимости муниципального объекта (бани) за каждый день просрочки. «В связи с тем, что ООО «Новосибирск СтройМонтаж» нарушил сроки обязательств указанных в договоре, департаментом направлено исковое заявление в арбитражный суд Новосибирской области о взыскании пени в размере 1,72 млн рублей», — добавили в департаменте.

До конца года также планируется ввести в эксплуатацию комплекс «Сандуны» на улице Каменской. Реконструкцией здания (бывшие бани №8) занимается ООО «Сандуны Новосибирск».

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