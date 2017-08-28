Угольные предприятия Кузбасса продолжают наращивать выручку и объемы добычи, следует из отчетности компаний за первое полугодие. Драйвером роста по-прежнему выступает экспорт. Значительный рост индексов на мировом рынке в последние три недели добавляет оптимизма отрасли накануне прошедшего 27 августа Дня шахтера. По прогнозам аналитиков, эффект от «ценового ралли» может сохраниться до конца года. Подробнее – в материале «КС».

За январь-июль 2017 года в Кемеровской области добыто 139,2 млн тонн угля, из них 118,3 млн тонн пришлось на первое полугодие. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2016. В общем объеме на 13% возросла добыча энергетического угля, доля угля коксующихся марок осталась без изменений.

Согласно данным областного департамента угольной промышленности, за отчетный период в объемах прибавили ООО «Разрез Кийзасский» (+ 1,9 млн тонн), АО «СУЭК-Кузбасс» (+ 1,4 млн тонн), ЗАО «Стройсервис» (+ 1,3 млн тонн), а также ООО «Распадская угольная компания» (+1,2 млн тонн) и ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (+1,2 млн тонн). «Кузбассразрезуголь», традиционно лидирующий по производственным показателям, только за первые шесть месяцев выдал 22,9 млн тонн угля, в том числе 3 млн тонн угля коксующихся марок.

Вместе с ростом объемов, холдинги продолжают наращивать долю экспорта: за январь-июль рост поставок за рубеж составил 15%, достигнув 81,2 млн тонн. Как сообщил «КС» заместитель губернатора Кемеровской области по топливно-энергетическому комплексу и экологии Евгений Хлебунов, объём экспорта угля к 2019 году увеличится до 170 млн тонн (рост – девять процентов к 2015 году) благодаря проводимой в России политике по развитию морской портовой инфраструктуры.

Вместе с тем, внутренний рынок по-прежнему находится в стагнации. Тенденцию последних летподтверждают показатели отгрузки угля на сети железных дорог.За январь-июнь 2017 года отгрузка выросла на 9,4% относительного отчетного периода прошлого года, при этом для внутреннего рынка показатель составил +0,1%, а для экспорта +19,1%.

«Ценовая конъюнктура мировых рынков угля благоприятствует дальнейшему расширению российского экспорта, — говорит заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев. — Рост цен на энергетический уголь более чем на 50% в июне 2017 к июню 2016 снимает любые вопросы о том, что делать угольным компаниям в текущих условиях: экспортировать как можно больше», — полагает он. По мнению эксперта, рост цен происходит благодаря сочетанию нескольких факторов, большая часть из которых носит временный характер: закрытие шахт в Китае, сильные дожди в Индонезии или перспектива шахтерских забастовок на ряде предприятий в Австралии. «Долговременные перспективы может иметь только эмбарго на поставки угля из КНДР», — уверен Александр Григорьев.

В отчете Кузбасской топливной компании (КТК) за первое полугодие отмечается, что по итогам II квартала доля экспорта в общем объеме продаж угля достигла 84%. По итогам шести месяцев объём продаж на внутреннем рынке снизился на 9%. Экспортные продажи показали рост в этот период на 12% и составили 4,01 млн. тонн (77% от общей реализации). Это на 12% больше, чем в прошлом году.

В отчете ПАО «Распадская» говорится, что доля экспорта угольного концентрата в структуре продаж по итогам I полугодия 2017 года составила 63%, или 2,1 млн тонн, из которых 86% пришлось на отгрузки в страны Азиатско- Тихоокеанского региона и 14% — в страны Европы. «Рост объемов экспорта угольного концентрата произошел за счет увеличения продаж на премиальных рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также спотовых отгрузок в Китай. В I полугодии 2017 года средневзвешенные цены реализации угольного концентрата на внутреннем рынке были выше прошлогодних на 97%, а экспортные на 60%, что было обусловлено ростом мировых котировок в VI квартале 2016 года и I квартале 2017 года», — сообщается в документе.

В свою очередь в КТК отмечают, что во II квартале 2017 года средняя цена реализации угля (энергетического, — «КС») выросла на 4% относительно показателя I квартала этого года и составила 1 488 руб. за тонну. «По сравнению соII кварталом 2016 года средняя цена выросла на 63%.Средняя же цена реализации угля за 6 месяцев 2017 года выросла на 19% относительно показателя за первое полугодие 2016 года и составила 1 451 руб», — отмечается в отчете компании.

Данные, предоставленные угольными компаниями Кузбасса, демонстрируют улучшение финансовых показателей. Практически все крупные открытые угольные компании, работающие в регионе, отчитались о росте выручки по сравнению с первым полугодием прошлого года и получении чистой прибыли за период.

Согласно данным ПАО «Распадская», выручка выросла до 11,73 млрд руб. (в 3,2 раза), а прибыль от продаж — до 7,73 млрд руб. (в 12,65 раза). Чистая прибыль увеличилась до 7,89 млрд руб. (+10%). У ПАО «Кузбасская топливная компания» выручка увеличилась на 36%, до 15,1 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 26 млн руб. против 393 млн руб. чистых убытков годом ранее. ПАО «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») сообщил о росте выручки на 29% до 18,3 млрд руб., прибыль от продаж увеличилась в 16,5 раз, до 5,9 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась в 3,1 раза, до 17,25 млрд руб.

Эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев отмечает, что в основном улучшение финансовых показателей обусловлено разницей цен реализации продукции. По данным Калачева, средняя стоимость коксующегося угля на терминале в Австралии опускалась в мае до $80,12 за метрическую тонну, но уже в июне вернулась на уровень $85,76. «Мировые цены, после быстрого взлета второй половины прошлого года, вызванного дефицитом угля, прежде всего коксующихся марок, в первой половине текущего года корректировались вниз приблизительно на треть предыдущего роста, — поясняет эксперт. — В последние месяцы заметны признаки стабилизации в ожидании нового сезона тайфунов», — добавляет он.

Заместитель генерального директора института проблем естественных монополий Александр Григорьев полагает, что эффект от «ценового ралли» на коксующийся и энергетический уголь, начавшегося в конце июля-начале августа, может сохраниться на протяжении всего второго полугодия 2017 года с дальнейшим снижением в течение 2018 года до уровней, характерных для первой половины текущего года.

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