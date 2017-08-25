Как стало известно «КС», один из крупных игроков российского рынка реалити-квестов — новосибирская сеть «Квест-Хаус» — объединяется с федеральной сетью «КвестКвест»(QuestQuest). По подсчетам участников сделки, суммарно у нового игрока будет 232 квеста, что почти в 2 раза больше, чем у наиболее известного участника этого рынка — московской «Клаустрофобии».

Реалити-квест — разновидность игр, при которой в замкнутой локации запирается определенное количество человек (от 2 до 5), которым как правило за один час бывает необходимо искать выход из комнаты, решать головоломки, подобрать коды, используя для этого окружающие предметы. Суть игры — выполнить как можно больше целей, определяемых сценарием конкретной локации.

Информацию о том, что «Квест-Хаус» объединяется с «КвестКвестом» (QuestQuest), «КС» подтвердил основатель «Квест-Хауса» Евгений Гришаков.

Сейчас у «Квест-Хауса», по собственным данным компании, 42 квеста в России и за ее пределами (в Эстонии, Египте и Израиле), у «КвестКвеста» — около 190. Суммарно у объединенной компании будет 232 квеста. Также в стадии строительства, по словам участников сделки, находится еще порядка 60 локаций.

Примечательно, что формально юридические лица не объединяются в ходе сделки. «У нас останется весь бизнес «Квест-Хауса», просто мы переименуемся в «КвестКвест» и будем получать бонусы за счет синергии», — поясняет замысел Евгений Гришаков, добавляя, что речь будет идти о плавном переходе под бренд «КвестКвеста». «Сначала мы будем называться «Квест-Хаус КвестКвест». И постепенно бренд «Квест-Хаус» уйдет. Это немного грустно, но необходимо. Я понимаю, что вместе мы намного сильнее», — поясняет собеседник «КС».

Подробнее о сделке и о том, как ее оценивают участники рынка, читайте по ссылке.

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