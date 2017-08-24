Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 24 августа провел выездное совещание на Михайловской набережной. Работы ведутся с опережением графика.

Напомним, что новосибирская набережная вошла в число объектов, благоустройство которых будет профинансировано в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год. Из федерального бюджета на эти цели в общей сложности должно поступить порядка 140 млн руб., всего на эти цели потребуется 300 млн руб. Благоустройство будет проводиться в два этапа.

Первый этап подразумевает реконструкцию променада и обустройство зон для мероприятий близ метромоста и семейного отдыха рядом с парком «Городское начало». Окончание работ планируется уже в октябре текущего года. Второй этап пройдет с 2018 по 2022 год. За основу взяты проекты московского КБ «Стрелка» и новосибирского «Адаптик-А».

Конкурс по проведению благоустроительных работ выиграло ООО «Перлит-Строй».

24 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на набережной. «Я намерен проверить каждый метр, для того, чтобы проконтролировать ход работ на набережной. Уже проделан внушительный объем работ: вскрыта вся набережная, уложен щебень, песок и затем появится плитка. Асфальтовое покрытия будет уложено чуть выше, на велодорожке».

Как отчитались профильные подразделения мэрии, нареканий к качеству и темпу работ нет. «Вопросов нет, так как они решаются в рабочем порядке. С подрядчиком работаем в плотном режиме», — отметил начальник МУП «УЗСПТС» Александр Мысик. Что касается архитектурной составляющей, то руководитель мастерской «Адаптика-А» Павел Носарев сообщил, что все строительные материалы по качеству и цвету согласованы.

По словам генерального директора ООО «Перлит-Строй» Николая Кулиджаняна, работы идут с опережением сроков.

Следующий этап работ – обустройство лотка с отводом воды. «Поскольку для нас ливневая канализация – это проблема, то поэтому мы здесь закладываем лоток. Также проводятся работы по укладке кабеля», – перечислил перечень работ мэр.

Также Анатолий Локоть поднял проблему «расписанных столбиков», подразумевая ограждения на набережной,и призвал горожан бережнее относится к своему городу и к тем зеленым зонам, которые популярны у новосибирцев и гостей.

После окончания благоустройства Михайловской набережной въезд машинам на эту территорию будет запрещен.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter