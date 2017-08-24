В этом году резиденты «Бирюзовой Катуни» оказали услуг на сумму 15 млн рублей

В управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу обсудили вопросы развития ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». За десять лет работы комплекс посетило около 3 млн человек.

В администрации Алтайского края прошло совещание по вопросам развития особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». В частности, заместитель генерального директора АО «Особые экономические зоны» Виталий Алтабаев выступил с докладом о создании объектов инфраструктуры в ОЭЗ. Так, в этом году введены в эксплуатацию канализационные очистные сооружения ОЭЗ, подготовлен пакет документов по вводу в эксплуатацию сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Когда последние начнут работать, то руководство комплекса передаст сети в собственность края. Именно обеспечение резидентов «Бирюзовой Катуни» необходимой инженерной инфраструктурой замдиректора назвал приоритетной задачей.

В ходе совещания было подчеркнуто, что сейчас оценивать прибыльность управляющей компании ОЭЗ не совсем объективно, так как деятельность УК сегодня нацелена на завершение работ по созданию инфраструктуры, что влечет определенные расходы, а не на наращивание прибыли. Подобным заявлением в компании ответили на многочисленные публикации в СМИ, что за последние пять лет «Бирюзовая Катунь» ни разу не получала прибыль.

«Кроме того, еще не все резиденты запустили свои объекты на территории «Бирюзовой Катуни». Однако поступления в управляющую компанию от текущей деятельности в 2017 году уже составили около 35 млн рублей», — передает пресс-служба официального сайта Алтайского края.

В управлении подвели также итоги работы экономической зоны за десять лет с момента ее создания в 2007 году. За это время, по данным управления по внешним связям, туризму и курортному делу, «Бирюзовую Катунь» посетило более 3 млн человек. На территории ОЭЗ работает 24 туристских объекта. За 2017 год резиденты оказали услуг почти на 15 млн рублей, а на 2,3 млрд рублей было заключено соглашений с момента передачи полномочий по управлению ОЭЗ на региональный уровень в октябре 2016 года. За менее чем год от инвесторов поступило семь заявок на заключение соглашений об осуществлении туристско-рекреационной деятельности.

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