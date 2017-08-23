Аукцион на строительство ледовой арены в Новосибирске откладывается

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий 23 августа во время встречи с журналистами сообщил, что дата проведения конкурса на определение инвестора на строительство ледового дворца спорта переносится. Проблема заключается в перезонировании выбранного под спортивный объект участка.



Напомним, что проект многофункциональной ледовой арены в левобережье Новосибирска разработало ООО «Парк чемпионов». Арена рассчитана на 13 тыс. зрителей, объем инвестиций в проект оценивается в среднем в 6,5 млрд руб.

Конкурс на выбор инвестора на строительство ледового дворца в Новосибирске не состоится в ближайшее время из-за проблем с земельным участком, в связи с чем реализация проекта может оказаться под вопросом, такое предположение высказал на пресс-конференции 23 августа губернатор региона Владимир Городецкий, сообщает «Интерфакс».

«Проект дальше развития пока не имеет, но не исключаю, что мы найдем какие-то решения», — прокомментировал при этом ситуацию Владимир Городецкий.

Глава региона уточнил, что причиной тому — не решенный вопрос с переводом земельного участка из категории, допускающей строительство спортивных объектов в общественно-деловую зону. Эта категория позволит возводить на площадке жилье. Против перезонирования выступает совет депутатов Новосибирска.

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