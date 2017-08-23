Министерство труда и социального развития, созданием которого послужит слияние двух министерств в структуре областного правительства, будет иметь штатную численность не более 200 человек.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о предельной штатной численности министерства труда и социального развития региона. Согласно документу, в новом ведомстве будут работать 197 человек, включая четырех заместителей министра. Напомним, что ранее было утверждено положение о министерстве. О назначении его руководителя губернатор Новосибирской области объявил 2 августа. Им стал Ярослав Фролов, бывший заместитель министра здравоохранения Новосибирской области. Он сейчас работает в статусе исполняющего обязанности, избавиться от этой приставки сможет осенью, если его кандидатуру утвердит заксобрание Новосибирской области.

В двух упраздненных министерствах, которые сливаются в одно, работают 254 человека. Об этом в интервью «КС» говорил вице-губернатор Александр Титков. Он же предполагал, что сокращение коснется 10% работников, но, исходя из постановления губернатора, уволено будет в два раза больше сотрудников.

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