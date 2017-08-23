Красноярская телекомпания «Прима», обращая внимание на опыт Новосибирска, предложила выделить для пешеходов одну улицу в центре Красноярска. В эфире телеканала это предложение прозвучало вчера.

Как и в Новосибирске, в Красноярске предлагают отдать участок проспекта Мира пешеходам. Пешеходной, по замыслу журналистов медиагруппы «Прима», улица будет так же по выходным. Сейчас в центре Красноярска нет своего «Арбата».

«Ведь сейчас, и это очевидно, городу остро не хватает уютного общественного пространства в центре», — объясняют причину такого предложения в телекомпании.

По словам одного из активистов Андрея Болсуновского, проспект Мира в конце 80-х годов прошлого века был пешеходный, и «это было комфортно». На предложение журналистов в сети часть горожан высказала опасения насчет возникновения пробок, если вдруг случится, что соседние улицы будут перекрыты. В телекомпании, отвечая на это, напоминают, что на сегодня часть проспекта и так перекрыта из-за ремонтных работ, но автомобильному трафику это никак не мешает.

«Сегодня проспект Мира принадлежит пешеходам там, где работы по ремонту ещё не закончены. Офисные работники прогуливаются тут во время перерыва, родители гуляют с детьми. Владельцы заведений, которые расположены на проспекте, к идее сделать улицу свободной от машин на выходные относятся с большим интересом, готовы выставлять столики и делать веранды», — приводят аргументы «ЗА» журналисты, отмечая, что большинство красноярцев поддержали их идею.

Упомянули активисты и пешеходную улицу Ленина в Новосибирске, посетовав, что «Красноярск едва ли не единственный город в Сибири, где нет пешеходной улицы».

«Соседнему Новосибирску ничего не помешало сделать прогулочной по выходным улицу Ленина», — прозвучало в эфире.

Напомним, в Новосибирске улица Ленина стала по выходным пешеходной с 29 июля. Каждые выходные на ней проводятся различные мероприятия. Однако, как и везде, не все остались довольны экспериментом городских властей, в частности, жители домов на этой улице.

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