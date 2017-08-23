Вчера состоялась церемония закрытия летнего сезона бизнес-ускорителя А:СТАРТ-2017. Академпарк выбрал 11 победителей сезона, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, выступившего генеральным партнером мероприятия.

В Академпарке новосибирского Академгородка подвели итоги юбилейного 15-го акселератора, в котором выступило более 70 начинающих предпринимателей, разработчиков и узкопрофильных специалистов. Всего к участию в летней сессии организаторы получили 189 заявок, но отобрано было 103 участника. Все они преимущественно жители Новосибирской области и Новосибирска в частности. Больше всего начинающих предпринимателей и разработчиков было в секции информационные технологии, доля которых составила 60% от общего числа участников. Менее популярным оказалось приборостроение и наукоемкое оборудование – сюда поступило 26% одобренных заявок. Секция «Нано-Био-Мед» интересовала только 14% специалистов.

На церемонии закрытия победителями жюри назвало 11 проектов, среди которых Центр геномной селекции из секции «Нано-Био-Мед», робот для ремонта (футеровки) цементных печей из «Приборостроение», МойЖКХ.рф из «Информационные технологии».

Выбранные проекты в будущем могут получить поддержку новосибирских властей в рамках программы реиндустриализации экономики региона. Об этом участникам сообщил замгубернатора Анатолий Соболев.

«Предложения, рассматриваемые в рамках сессий бизнес-ускорителя, являются потенциальными проектами программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, они могут получить достойную поддержку на региональном и федеральном уровне», – выступил на церемонии награждения Анатолий Соболев.

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