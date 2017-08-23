«Тинькофф Банк» сообщил о планах запуска в Новосибирске сети банкоматов

В пресс-релизе на сайте «Тинькофф Банка» сообщается, что кредитная организация запустит свою систему банкоматов. В числе городов, где появятся банкоматы, есть и Новосибирск.

«Тинькофф Банк» выходит в офлайн. В кредитной организации сообщили о запуске собственной сети банкоматов в городах России. Первые банкоматы с распознаванием лиц установлены в Москве, а в течение августа и сентября банкоматы появятся в крупных городах России, в числе которых есть и столицы субъектов СФО: Новосибирск, Омск, Красноярск. Местом размещения банкоматов в компании называют площадки торговых центров.

При этом, по словам председателя правления банка Оливера Хьюза, несмотря на появление собственной сети банкоматов, клиентам останется доступной услуга снятия денег в банкоматах других банках без комиссии.

На текущий момент в Новосибирске работает недавно открытый центр разработки финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса, принадлежащий «Тинькофф Банку».

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