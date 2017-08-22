На сайте Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви появилось официальное заявление, в котором говорится, что инициатива установки в Новосибирске памятника Николаю II исходила от жителей города, которые обратились с предложением к Митрополиту Тихону. Также там сообщается, что в оргкомитет по созданию памятника входили представители мэрии и совета депутатов, ученые и общественники.

Финансовые затраты были покрыты за счет пожертвований общественных организаций и православных жителей города. «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви согласовала установку скульптурной композиции на территории Александро-Невского собора города Новосибирска», — сказано в заявлении (ранее в СМИ появлялась информация, что это не так — прим. «КС»). Также представитель оргкомитета Андрей Родионов направлял официальные обращения к губернатору Новосибирской области и мэру города с целью их информирования о проекте. Напомним, ранее Анатолий Локоть заявлял, что памятник был открыт без его ведома.

В заявлении прокомментировали и недавнее разрушение скульптуры вандалом. «Полагаем, что акты вандализма стали возможны потому, что в недавние четверть века, с 1990 по 2015 годы, в обществе были забыты традиционные нравственные ценности, которые должны воспитываться через семью, образование и культуру. При этом школа не занималась воспитанием, а готовила «успешных людей», оказывая образовательные услуги», — подытоживается в тексте.

Также отметим, что на территории Собора Александра Невского был проведен сбор подписей под заявлением в прокуратуру о том, чтобы признать разрушение памятника оскорблением чувств верующих. Сейчас письмо передано в прокуратуру. Об этом «КС» сообщил член Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий.

Еще он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что памятник, возможно, был воздвигнут незаконно, и что жители Новосибирска не желали его установки. «С огорчением могу констатировать, что некоторые интернет-издания, назовём их условно «Темнота.инфо», подают информацию искажённо. Хочу сказать, что повреждение злоумышленником памятника, который изрубил топором голову цесаревича, вызвало очень болезненную реакцию православных людей и не только прихожан Собора св. А. Невского», — сказал он. «Да, действительно, подписи под заявлением в прокуратуру собирались на территории Собора. Инициатива исходила от прихожан, которые обратились к священникам и к настоятелю собора с просьбой, что можно сделать в этой ситуации, чтобы привлечь злоумышленника к ответственности. Шла речь об обращении в прокуратуру. Священник ответил, что граждане имеют конституционное право обращаться лично и коллективно в защиту своих религиозных убеждений. Что религиозное почитание верующими ценных для них святынь и объектов является формой реализации свободы вероисповедания и попадает под правовую охрану государством. И что оставлять безнаказанными такие поступки нельзя. Потому что иначе будет плохой прецедент», — добавил общественник.

Также он сообщил, что под письмом было собрано более 200 подписей. «Один из прихожан составил текст обращения в прокуратуру, под которым в короткий срок было собрано 232 подписи. В настоящий момент они переданы в прокуратуру. В заявлении, в частности шла речь о том, что столь дерзкое и вопиющее преступление требует строгой и точной правовой оценки, поскольку речь идёт не просто о порче какого-то имущества в общественном месте, а об умышленном осквернении памятника, посвященного святым Русской Православной Церкви и установленного на народные деньги. Напомню, что на торжественной церемонии открытия памятника присутствовало более шести тысяч человек. Это широко освещалось в СМИ. Поэтому злоумышленник знал, куда он шел ночью и для чего. И должен был понимать, что его поступок отзовется болью для многих людей. Приравнивать его по ответственности к подросткам, разрисовавшим баллончиками с краской фасад дома, нельзя. Поэтому и потребовалось обращение», — пояснил Иван Квасницкий. «Неотвратимость наказания есть лучший способ предупреждения преступлений и сохранения стабильной ситуации в городе», — подытожил он.

Напомним, что ранее в СМИ появилось заявление настоятеля собора Александра Невского, в котором он обвинил городскую власть в провокации. А мэр Анатолий Локоть публично ответил на это сообщение.

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