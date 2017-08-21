В Иркутске прошло совещание глав МВД России и Казахстана

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев встретился с руководителем МВД Казахстана Калмунханбетом Касымовым в Иркутске во время проведения объединенной коллегии министерств внутренних дел двух государств.

Сегодня в Иркутске прошло заседание коллегии МВД России и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба иркутского ГУ МВД России. Российскую сторону представлял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, а делегацию из Казахстана – глава МВД республики, генерал-полковник полиции Калмуханбет Касымов.

В сообщении управления уточняется, что стороны обсудили вопросы, связанные с борьбой с наркопреступностью и незаконной миграцией. По данным ведомства, только в этом году в ходе операции «Канал-Западный заслон» из незаконного оборота было изъято около 330 кг наркотических веществ, а что касается миграции, то в 2017 году за нарушение порядка пребывания в России депортировано свыше 2,5 тыс. иностранных граждан, в отношении более 77 тыс. человек приняты решения о запрете въезда в РФ.

«Наши страны сталкиваются с общими угрозами криминального характера, в числе которых наркопреступность и незаконная миграция. Их масштабы давно вышли за пределы отдельных государств. Успешно противодействовать современным вызовам можно только объединив усилия», — сказал Владимир Колокольцев.

Он отметил, что для этого есть все условия: прочная международно-правовая база, различные механизмы межведомственного взаимодействия, а также общая заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства.

По словам главы МВД РФ, в обеих странах в целом миграционная ситуация находится под контролем, в том числе благодаря тесным контактам органов внутренних дел России и Казахстана.

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