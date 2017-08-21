В Новосибирске прошли два пикета против «мусорной концессии»

Представители совета депутатов Новосибирска, муниципальных учреждений и общественники 21 августа одновременно провели два пикета у здания Росавиации и около фонтана на ул. Орджоникидзе, 18.

В пикетах приняли участие депутаты горсовета Наталья Пинус и Леонид Рыбин, а также бывший депутат, начальник МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко. Цель пикетов, по словам организаторов протестных акций – «не допустить строительства полигона и мусоросортировочного комплекса «Раздольное» на приаэродромной территории завода им.Чкалова, а также обратиться к президенту РФ с просьбой разобраться с «мусорной аферой» в Новосибирске».

Изначально один из пикетов планировалось провести у здания полпредства по СФО, но в мэрии города пикетчикам отказали и перенесли акцию на площадку к фонтану на ул. Орджоникидзе, 18.

Напомним, что ООО «Экология-Новосибирск» в июле 2016 года заключило концессионное соглашение на строительство двух мусоросортировочных комплексов в с. Раздольное и Верх-Тула Новосибирской области. Стоимость проекта оценили в 6,5 млрд руб. Эта инициатива встретила сопротивление как среди общественников, подробно об этом в интервью «КС» рассказала участница группы «Защитим река Издревая» Юлия Колеватова, так и депутатов заксобрания Новосибирской области. По мнению участников рабочей группы при комитете строительства, жилищно-коммунального комплекса и тарифам заксобрания, заключение этого соглашения накладывает значительные обременения на региональный бюджет в следствие неисполнения условий документа. В частности, парламентариев возмутила необходимость компенсации со стороны Новосибирской области 120 млрд руб концессионеру, в случае если его доходность упадет ниже 9%.

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