Ростовская авиакомпания свяжет Новосибирск и Ростов-на-Дону

До конца 2017 года авиакомпания «Азимут» начнет выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в Новосибирск. Основана компания в феврале этого года.

Новая авиакомпания «Азимут» запустит рейсы из Ростова-на-Дону в Новосибирск. Пока прямые пассажироперевозки по этому маршруту осуществляют «Алроса» и S7. Ростовская компания на текущий момент еще не выполняет никаких рейсов, так как только 18 августа получила сертификат эксплуатанта.

«Начать коммерческую деятельность компания планирует в сентябре из действующего аэропорта Ростова. С 1 декабря перевозчик перебазируется в новую воздушную гавань «Платов» в 25 км от областного центра», — говорится в официальном сообщении авиаперевозчика.

Для аэропорта «Платов», строительство которого ведется в Ростовской области с 2014 года, «Азимут» станет базовым перевозчиком с декабря 2017 года. Помимо Новосибирска, рейсы ростовской авиакомпании будут выполняться в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Симферополь, Уфу, Екатеринбург, Махачкалу, Омск, Самару, Грозный и Казань.

«Далее расширим географию полетов на Минеральные Воды, Калининград, Челябинск, Сургут, Волгоград, Геленджик и Астрахань. Из зарубежных маршрутов пока планируем Ереван, Прагу, Стамбул, Франкфурт и Тель-Авив», — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Самолетный парк «Азимута» в настоящий момент состоит из четырех лайнеров Sukhoi SuperJet 100LR вместимостью от 100 до 103 кресел.

Из открытых источников известно, что инвесторами региональной компании стали совладелец «Внуково» Виталий Ванцев и экс-функционеры авиакомпании «Якутия» Павел Екжанов и Павел Удод.

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