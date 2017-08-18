Компания Mercedes-Benz разместила на своем официальном сайте информацию о поиске нового официального дилера в Новосибирске по направлению продаж и обслуживания легковых автомобилей. В настоящий момент действующим официальным дилером марки является компания «СТС-Автомобили», построившая два полнофункциональных салона немецкого бренда в Новосибирске. По мнению участников рынка, интерес к марке Mercedes-Benz в городе может проявлять самарский мультибрендовый игрок «Фастар».

Информация о том, что Mercedes-Benz ищет дилеров в Новосибирске, размещена на официальном сайте дистрибьютора в России. От партнера марка ожидает организации дилерского центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. При этом, на сайте отмечается, что «если АО «Мерседес-Бенц РУС» принимает решение о расширении бизнеса с уже существующим дилером и/или сервисной станцией «Мерседес-Бенц», внешний поиск может и не проводиться, соответственно, информация о поиске кандидата в этом случае не публикуется в открытых источниках». Таким образом, речь идет именно о поиске нового партнера, а не о расширении сотрудничества с действующим дилером — компанией «СТС-Автомобили».

Напомним, что компания «СТС-Автомобили» была основана в 1997 году председателем совета директоров завода «Станкосиб» Андреем Бецем и с этого момент представляет интересы бренда в Новосибирске. За это время по сегодняшний день она построила два полнофункциональных салона Mercedes-Benz в Новосибирске, а также полноценный дилерский центр в Кемерове. Кроме того, компания является официальным дилером марки также и в Томске. Более того, Андрей Бец в 2016 году объявил о том, что вышел с маркой Mercedes-Benz в Германию, купив с партнерами действующий дилерский центр в земле Баден-Вюртемберг.

В компании «СТС-Автомобили» отметили, что находятся в курсе ситуации. По словам генерального директора «СТС-Автомобили» Павла Костенко, дистрибьютор не вел переговоры с дилером по этому вопросу. Он также напоминает, что ранее «Мерседес-Бенц РУС» размещал информацию о поисках партнера в Новосибирске по направлению коммерческого транспорта. Сейчас этой информации уже нет на сайте дистрибьютора, однако новый партнер по этому направлению в городе так и не появился. Аналогичные случаи ранее имели место и по другим городам присутствия марки, например, Омску, где тем не менее у Mercedes-Benz остался прежний партнер — компании «Сот Моторс». Подобные шаги являются распространенной практикой для дистрибьюторов и в некоторых случаях могут являться инструментом давления на действующего дилера.

Вместе с тем, по данным АЕБ, в 1 полугодии 2017 года в Новосибирске, Кемерове и Томске было реализовано 107 новых автомобилей Mercedes-Benz, что составляет примерно четверть общесибирского объема продаж марки. Тем не менее, для сравнения: за этот же период в Красноярске было продано 105, а в одном только Иркутске — 128 новых автомобилей Mercedes-Benz. Такая ситуация вероятно не может устраивать дистрибьютора, учитывая, что в целом по России Mercedes-Benz занимает первое место по продажам среди премиум-брендов, а в Сибири уступает и Lexus, и BMW. По мнению участников рынка, поиск нового партнера в Новосибирске вероятнее всего, может быть продиктован именно желанием марки улучшить свои показатели продаж в регионе.

По данным «Мерседес-Бенц РУС», компания-кандидат должна обладать опытом работы в автомобильном бизнесе и его премиальном сегменте, иметь хорошую репутацию, квалифицированную команду менеджмента, использовать новейшие технологии в управлении предприятием, обладать стабильным финансовым положением с готовностью инвестировать в бизнес, а также располагать участком для строительства дилерского центра с выгодным местоположением. Наиболее предпочтительный вариант размещения дилерского и/или сервисного центра Mercedes-Benz, по данным дистрибьютора, – первая линия на пересечении оживленных магистралей города, а также премиальное окружение (дилерские деревни, торговые центры, бизнес-кварталы, коттеджные поселки и т. п.). Как правило, для организации полноформатного дилерского предприятия по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, по данным «Мерседес-Бенц РУС», требуется участок не менее 1 гектара.

Предполагается, что на следующем этапе потенциальный кандидат должен подготовить бизнес-план по разработанному в АО «Мерседес-Бенц РУС» образцу, а также изложить свое видение эскиза будущего предприятия. Перед подготовкой бизнес-плана и эскизного проекта определяются параметры будущего предприятия — от количества рабочих постов на сервисе и выставочных автомобилей в салоне до ориентировочного объема продаж продукции и услуг на ближайшие годы. После обязательного утверждения проекта дилерского и/или сервисного предприятия топ-менеджментом АО «Мерседес-Бенц РУС» и комплексной проверки (Due Diligence) потенциального соискателя с кандидатом подписывается протокол о намерениях. Как правило, с момента выезда специалистов дистрибьютора на место до подписания протокола проходит около шести месяцев. В протоколе о намерениях детально оговариваются сроки строительства нового дилерского предприятия, закупки и монтажа оборудования, организации склада запасных частей, приобретения элементов корпоративной символики, вопросы обучения персонала.

После выполнения основных пунктов поэтапного плана работ согласно протоколу о намерениях (то есть после окончания строительства и оборудования центра) подписываются дилерский или сервисный договор. Компания становится полноправным членом сети Mercedes-Benz. По данным дистрибьютора, как правило, дилерский договор заключается на неопределенный срок, однако в некоторых случаях (отсутствие у партнера свидетельства о собственности или договора долгосрочной аренды на земельный участок и/или дилерский центр, организация временного решения дилерского и/или сервисного центра и т. п.) он может быть заключен и на более короткий срок (менее 5 лет). Также в компании декларируют на своем сайте, что «для сотрудников концерна Daimler AG действует принцип: мы не даем и не берем взяток. Мы не заключаем сделки любой ценой».

По мнению участников новосибирского авторынка, в текущих экономических условиях дистрибьютору будет непросто найти партнера в регионе, поэтому шаг «Мерседес-Бенц РУС» вероятнее всего, все же можно считать инструментом давления на текущего дилера. Хотя участники рынка, знакомые с ситуацией, подтверждают, что последние годы отношения между «СТС-Автомобили» и «Мерседес-Бенц РУС» были непростыми.

Говоря о потенциальных новых партнерах марки в регионе, собеседники «КС» отмечают, что интерес к Mercedes-Benz может проявлять самарская компания «Фастар» (официальный дилер Subaru, Mazda, Mitsubishi в Новосибирске) Константина Стефанова. Дело в том, что в Самарской области эта группа компаний официально представляет в том числе и бренд Mercedes-Benz, имея большой опыт работы с этим брендом и его дистрибьютором. В самой компании «Фастар» возможность своего участия в тендере не комментируют.

Вместе с тем, сейчас на сайте HeadHunter размещена вакансия «Фастара», согласно которой в компании ищут менеджера по продажам автомобилей премиум-класса. Напомним, что на текущий момент в портфеле дилера есть только массовые бренды — Subaru, Mazda, Mitsubishi. Однако в самой компании отмечают, что в данном случае речь идет о поиске продавца на направление автомобилей с пробегом.

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