В рамках материалов (первый и второй) о работе новосибирских депутатов Госдумы за первый год нового созыва «КС» обратился к парламентариям с вопросами об их конкретной деятельности на федеральном уровне. Вопросы касались значимых проектов, подготовленных при их активном участии или по их инициативе, контактов и их результатов с представителями делового сообщества, руководителями предприятий на территориях, от которых они избраны в 2016 году. Также редакция интересовалась, как складывается сотрудничество между депутатами как лоббистов интересов региона на федеральном уровне и областными властями (исполнительной и законодательной).

Не все представители Новосибирской области в нижней палате посчитали нужным отреагировать на запросы. Те, кто откликнулись, ответили не на все поставленные вопросы. Обратная связь с депутатами особенно актуальна, если учесть, что по закону они не обязаны отчитываться о своей деятельности перед избирателями. И они этого не делают официально (хотя стоит заметить, что член фракции КПРФ Вера Ганзя регулярно размещает в соцсетях посты о работе в Госдуме). Тем временем в Законодательном собрании Новосибирской области (ЗС НСО) зреет инициатива о том, чтобы избранные от области депутаты Госдумы делали на региональном уровне ежегодные публичные отчеты о проделанной работе. Есть соответствующее протокольное решение президиума ЗС, подписанное спикером Андреем Шимкивом.

«КС» с незначительными сокращениями публикует ответ первого заместителя председателя Госдумы, лидера списка «Единой России» от Новосибирской и Омской областей Александра Жукова на редакционный запрос о его деятельности за прошедший год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Жуков, первый заместитель председателя Госдумы РФ

Проекты

Удалось добиться значительного финансирования для областей при рассмотрении бюджета. А это один из самых значимых показателей. Возьмем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности: Новосибирская область в 2016 году получила 3,6 млрд рублей, а в 2017 году — 5,5 млрд рублей; Омская — 4,4 млрд и 6,4 млрд соответственно.

Наказы

В ходе предвыборной кампании в Государственную думу избиратели говорили о необходимости привести в порядок улицы, дворы, театры, дома культуры. В итоге были созданы несколько новых проектов партии «Единая Россия», которые реализуются по наказам избирателей.

Например, проект «Городская среда», на него из федерального бюджета выделено в этом году чуть больше 25 млрд рублей, а из региональных в целом почти 16,5 млрд рублей. В Новосибирской области в рамках проекта планируется обустроить 273 территории, в том числе 45 общественных пространств, среди них и Михайловская набережная. Области из федерального бюджета на этот проект выделено 473 млн рублей плюс финансирование региона. Омской области выделили немного меньше — 354,8 млн рублей, но это также значительные средства.

«Парки малых городов», тут из бюджета выделено 500 млн рублей, а Новосибирской области — 6,1 млн рублей: планируется обустроить парки в Искитиме и в Кольцове.

«Местный дом культуры». На этот проект выделено из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, из них, например, Новосибирской области — 21 млн рублей, в результате в этом году в регионе приведут в порядок 145 домов культуры.

Запущен новый проект «Единой России» «Театры — детям». При рассмотрении поправок в бюджет мы выделили на него 300 млн рублей, из которых 80 млн рублей будет направлено на организацию гастрольной и фестивальной деятельности, а 220 млн — на новые постановки и материально-техническое оснащение театров. Средства по регионам будут распределены немного позже, сейчас для этого готовятся документы. Детские театры и Новосибирской, и Омской области войдут в программу.

Кстати, в Омской области есть проблема с ремонтом театра «Галерка», в прошлом году не получилось закончить ремонт и полностью использовать выделенные средства, хотя удалось выделить дополнительные средства при рассмотрении поправок в бюджет еще 2016 года, но буквально недавно удалось добиться выделения почти 100 млн рублей на эти цели.

Для меня особо значимый и важный федеральный партийный проект «Безопасные дороги», общественный совет которого я возглавляю. И Омской, и Новосибирской областям выделили по 1 млрд рублей в этом и следующем годах на безопасные и качественные дороги.

Реиндустриализация экономики Новосибирской области

Очевидно, что воплощать эту программу в жизнь силами только региона, без поддержки федерального центра, крайне сложно. Чуть более года назад удалось добиться создания правительственной рабочей группы по реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, которую возглавил профильный вице-премьер Аркадий Дворкович. Уже рассмотрено восемь флагманских проектов. Обсуждались проекты о медицинском промышленном технопарке и нанотехнологиях, телекоммуникационный проект, высокотехнологичная медицинская помощь, а также использование катализаторов широкого спектра действия в химической и нефтехимической промышленности, биотехнологии, информационные управленческие системы и развитие медицинской промышленности. В целом это очень перспективные и востребованные проекты, даны поручения по проработке их поддержки.

Я, конечно, буду работать над реализацией этой программы и дальше в постоянном режиме — она направлена на качественное изменение экономики региона, инвестиционного климата, создание новых рабочих мест. Поддержка федерального бюджета для реализации программы совершенно необходима.

О том, как представители новосибирского бизнеса, делового и общественно-политического сообщества оценивают работу депутатов Госдумы от Новосибирской области, избранных в прошлом году, можно прочесть в специальном материале «КС».

Также «КС» формирует каталог ожиданий от федерального уровня власти и приглашает экспертов, руководство предприятий из различных отраслей, бизнесменов к дополнению списка депутатских наказов.

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