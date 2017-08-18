В МТС запускают услугу кэшбэка при покупке ряда смартфонов в розничных салонах и онлайн-магазине МТС. Возращенные на Кошелек МТС Деньги средства клиент может использовать не только для пополнения баланса телефона, но и для оплаты других услуг.

В акции участвует широкий ряд моделей смартфонов, в том числе флагманских: Apple iPhone 7, Huawei Nova 2/2+, МТС Smart Race, Xiaomi, Samsung, LG, Honor. Возврат средств осуществляется на счет Кошелька МТС Деньги. В момент продажи клиента попросят указать мобильный номер абонента, который является идентификатором Кошелька МТС Деньги, куда средства будут начислены сразу после покупки.

«Оператор продолжает развивать свои финансовые сервисы и активно интегрирует их в остальные сферы своей операционной деятельности. Мы продолжаем придерживаться политики лучших цен на передовые модели смартфонов и хотим, чтобы абоненты извлекали максимальную пользу и удовольствие от их использования. Уверены, что кэшбэк в размере от 5 до 30% от стоимости устройства станет приятным бонусом к покупке – тем более, что он действует не только для абонентов МТС, но и клиентов других операторов,» – комментирует генеральный директор розничной сети Александр Мосякин.

Кэшбэк будет доступен клиенту даже в том случае, если он ранее никогда не пользовался Кошельком МТС Деньги. В этом случае клиенту необходимо cкачать мобильное приложение «МТС Деньги» из магазинов Google Play или App Store или авторизоваться на сайте «МТС Деньги». В дальнейшем клиент может потратить эти деньги не только на оплату сотовой связи, но и на оплату других услуг, доступных через сервис Кошелька: ЖКХ, домашний интернет и ТВ, парковка, онлайн-игры и так далее.

Кошелек МТС Деньги, как говорят в компании, это удобный и простой сервис для платежей и переводов. В Кошельке хранятся платежные инструменты – банковские карты, электронные денежные средства «Мой Кошелек», а также лицевой счет клиента. При помощи сервиса «Кошелек МТС Деньги» клиент может пользоваться полным спектром финансовых услуг, необходимых в повседневной жизни, переводить денежные средства, пополнять мобильный телефон, оплачивать услуги и счета, погашать кредиты и многое другое.

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