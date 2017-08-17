Объем жилищного строительства в Сибири за первое полугодие рухнул на 17%, а отдельно в Красноярском крае — больше чем на 25%. Эксперты и участники рынка по-разному оценивают эти данные. Одни находят их удивительными, учитывая ресурсы, имеющиеся в распоряжении у строительного бизнеса. Другие считают, что улучшения ситуации в ближайшее время ждать не стоит.

Объем жилищного строительства в Сибири по итогам первого полугодия составил 2,6 млн кв. метров. Это на 17,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные обнародовал Новосибирскстат.

Лидером по темпам падения стал Алтайский край, сокративший ввод в эксплуатацию на 25,5%. Близкий результат продемонстрировал и Красноярский край — 25,1%, за ним идут Кемеровская область (22,6%) и Новосибирская область (21,4%). В целом снижение показателей продемонстрировали все регионы СФО, за исключением Хакасии и Забайкальского края. В первом случае прирост составил 16,7%, во втором — в 2,3 раза. При этом, несмотря на снижение показателей, Новосибирская область оказалась лидером по вводу жилья в эксплуатацию, построив 616,6 тыс. кв. метров. Красноярский край здесь вновь оказался на втором месте — 408,3 тыс. кв. метров. А лидер прироста Забайкальский край возвел только 67,9 тыс. кв. метров — это всего 2,6% от общего объема строительства в Сибири.

В то же время ряд регионов улучшили показатели в сравнении с первым кварталом года. Например, Красноярский край по итогам января-марта упал на 48,8%, Алтайский край — на 48,6%. Но есть и противоположные примеры. Иркутская область по итогам трех месяцев года демонстрировала прирост в 2,1 раза, но по итогам шести месяцев — падение на 6,8%.

В Союзе строителей Красноярского края затруднились прокомментировать ситуацию, сославшись на увольнение специалиста, курировавшего работу со СМИ.

Генеральный директор компании «Сибирская финансовая система» Валентин Богомолов называет падение ожидаемым и призывает не ждать существенного улучшения показателей в ближайшее время. «Есть несколько причин сокращения ввода жилья. Имеет место и падение покупательной способности населения, и проблемы самих строительных компаний, особенно небольших, и неблагоприятные для этого бизнеса изменения в законодательстве, и малодоступность кредитных ресурсов. Сыграло свою роль и появление новой волны обманутых дольщиков, ведь глядя на их пример, люди теперь опасаются приобретать долевое. К сожалению, предпосылок к заметному улучшению ситуации на рынке я сейчас не вижу. Исправить ситуацию может только общий экономический подъем, который должен спровоцировать повышение доходов населения», — считает эксперт.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров назвал ситуацию падения строительства жилья «удивительной» и «противоречащей тому, что можно видеть вокруг». «На первый взгляд, ситуация выглядит совсем наоборот: строительство в городе ведется повсеместно, для него используются любые пустыри, вне зависимости от того, как прописано в генплане. Также вокруг много несуразных и брошенных строений, много уголовных дел возбуждается в отношении недобросовестных застройщиков. И мне сложно поверить в статистические данные о падении объемов строительства, тем более столь значительном. Впрочем, если это и так, большой проблемы это не создает. Какой смысл ставить рекорды по вводу квадратных метров, если жилье для людей не становится доступнее? Казалось бы, от большого предложения цены должны были падать, но мы год за годом наблюдали только рост цен», — рассуждает парламентарий.

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