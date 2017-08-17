Поток иностранных туристов в Новосибирск вырос на 50%

За шесть месяцев 2017 года, по оценкам члена правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Виктора Данна, поток иностранных туристов в Новосибирск увеличился в два раза. Столицу Сибири в основном посещают туристы из Китая.

«Количество иностранных туристических групп, по нашим оценкам, в этом году выросло на 50%, — отметил член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Виктор Данн. – В основном, конечно, это туристы из Китая, посещающие Новосибирск транзитом».

Напомним, что по итогам 2016 года, по данным управления маркетинга, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области, регион посетил 19 801 турист из Китая, что на 72,5% выше, чем в 2015 году.

При этом внутренний туризм, как отмечает Виктор Данн, в этом году несколько «просел»: «Мы констатируем тот факт, что внутренний туризм падает, но не потому, что он не интересен, а из-за того, что создалась очень серьезная конкурентная среда. И составляет ее сейчас Турция. Этот рынок забирает на себя достаточно внушительный пласт туристов, к тому же, с ценовой политикой Турции сложно конкурировать».

По оценкам Виктора Данна, этим летом классический отдых на море – на курортах Турции, Кипра и Греции, показывает значительный рост. «Отложенный спрос получил в этом сезоне всплеск. Все рейсы летят загруженными», — подчеркивает Данн. По информации аэропорта Толмачево, на данный момент еженедельно в Турцию (Анталья) из Новосибирска совершается более 10 рейсов, на Кипр (Ларнака)– два рейса, в Грецию (Ираклион) – три рейса.

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