«Барин не пришел»: врио губернатора Томской области отказался от теледебатов

Сергей Жвачкин отказался от участия в теледебатах в рамках предвыборной кампании, уступив эфирное место своим оппонентам. Однако не все одобрили решение Жвачкина.

В Томской области в рамках предвыборной кампании прошли теледебаты кандидатов в губернаторы региона. Выступили все, кроме врио губернатора Сергея Жвачкина. В своем отказе от дебатов глава региона подчеркнул, что жители области знакомы с его работой, и он в свою очередь не хочет мешать другим кандидатам рассказать о достижениях и планах.

Не все были рады дополнительному эфирному времени, которое своим отказом предоставил Жвачкин. Так, выдвиженец от ЛДПР Алексей Диденко назвал врио губернатора «барином», который «оказался всего лишь львом из «Волшебника Изумрудного города». В свое эфирное время Диденко адресовал несколько вопросов Сергею Жвачкину о развитии сельских территорий, намекая, что в регионе губернатор практически не проводил своего времени.

Кроме Алексея Диденко, в дебатах участвовали кандидат от КПРФ Наталья Барышникова и кандидат от «Справедливой России» Александр Ростовцев.

К слову, от дебатов также отказался один из кандидатов в главы Республики Бурятия. И.о. главы республики Алексей Цыденов назвал причиной своего отказа «плотный график».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter