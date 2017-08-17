Сегодня в Иркутске с рабочим визитом находится вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Уже было проведено совещание на авиазаводе корпорации «Иркут» под председательством вице-премьера.

В четверг, 17 августа на авиазаводе корпорации «Иркут» проходило совещание во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, который посетил Иркутскую область в рамках рабочего визита. В частности, вице-премьер побывал в цехе сборки самолета МС-21. Там сейчас собирают второй экземпляр первого российского магистрального самолета. До конца года, как пишет «Интерфакс», он будет готов. В 2018 году корпорация планирует собрать еще два МС-21. В целом же, мощности Иркутского авиазавода позволят собираться до 10 самолетов в год. Первые поставки «Аэрофлоту» запланированы на 2018-2019 годы.

В сентябре, по словам президента ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрия Слюсаря, заводские испытания самолета на 30 полетов будут возобновлены, а после этого МС-21 перегонят в Москву.

Напомним, авиазавод уже имеет заказы на МС-21 от российских и зарубежных авиаперевозчиков. Юрий Слюсарь ранее подсчитывал, что в ближайшие 20 лет в сегменте МС-21 мировой спрос составит около 15 тыс. новых лайнеров.

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