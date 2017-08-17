В середине августа «Евросеть» подвела итоги продаж сибирского рынка гаджетов в первом полугодии 2017 года, а «М.Видео» провела аналитику последних трех лет в этом направлении. Главным драйвером роста стали смартфоны, продажи которых в июле 2017 года впервые превысили уровень докризисного 2014 года.

За чей счет растут продажи смартфонов?

По оценке «Евросети», за первое полугодие 2017 года сибирский рынок смартфонов в количественном выражении продемонстрировал рост на 21% относительно результатов первого полугодия 2016 года. В денежном выражении рынок прирос на 30% и составил 18,2 млрд рублей. Средняя цена на устройства также показала положительный прирост в 7% и составила 10 700 рублей.

Максимальный прирост по количеству купленных смартфонов продемонстрировали Новосибирск (+17%), и Омск (+18%), в деньгах – Красноярск (+26%).

Что касается планшетов, за первое полугодие 2017 года в Сибири было приобретено около 203 тысяч устройств, что на 18% ниже результатов аналогичного периода 2016 года. В денежном выражении рынок планшетов продемонстрировал падение в 19% и составил около 1,5 млрд рублей. Средняя цена планшета сократилась на 2% и составила 7 200 рублей.

Первое место на Сибирском рынке занимают смартфоны стоимостью от 2 до 10 тысяч рублей с долей 64% от общего количества проданных смартфонов. На втором месте оказались смартфоны от 10 до 15 тысяч рублей с долей 14%, на третьем – от 15 до 25 тысяч рублей с долей 11%. В денежном выражении первое место занимают смартфоны от 5 до 10 тысяч рублей с долей 23%, на втором – смартфоны от 15 до 25 тысяч рублей с долей 19%, на третьем от 10 до 15 тысяч рублей с долей 16%. Среди планшетов основная часть количества продаж и выручки приходится на устройства стоимостью от 3 до 6 тысяч рублей, их доля в количественном выражении составляет 48%, в денежном – 29%.

Такая ситуация, по мнению управляющего Западно-Сибирским филиалом «Евросети» Вадима Зимина, сложилась благодаря «замещению» смартфонами других периферийных устройств: «Они (смартфоны) давно завоевали звание устройств «первой необходимости» и продолжают оказывать влияние как на рынок сотовых телефонов и на рынок планшетов, так и на остальные гаджеты за счет своей многофункциональности. Ключевым моментом для жителей Сибири при выборе устройства в текущем году, как и в прошлом, является соотношение цена/качество. Это в том числе обусловило популярность китайских брендов, таких как ZTE, Xiaomi, Lenovo. В то же время часть сибиряков остаются приверженцами смартфонов A-брендов, продажи которых растут».

Преодолеть докризисный рубеж

По оценке «М.Видео», первое полугодие 2017 года стало рекордным по штучным продажам смартфонов в России, превзойдя впервые показатели 2014 года почти на 8%. Прирост относительно первой половины 2016 года составил 9,7%. Самым «позитивным» месяцем 2017 года на данный момент является июль: штучные продажи смартфонов в этом месяце опередили июль 2016 года на 16%, а июль 2014 года на 27%.

«С начала 2017 года производители и ритейлеры поэтапно несколько раз снижали цены на смартфоны, что стимулировало интерес покупателей, – отметил руководитель департамента мобильной техники «М.Видео» Сергей Сухоруков. – Драйвером рынка с начала 2017 года являются китайские бренды – Huawei, Meizu, ZTE, Xiaomi, которые уже перешли в средний и средний плюс ценовой сегменты, заняли по итогам полугодия 20% рынка и продолжают укреплять позиции. Эффект закрепили удачные старты новинок Samsung, LG и китайских брендов. Уверенный рост рынка как в обороте, так и в натуральных продажах продолжается и в июле. Мы ожидаем, что второе полугодие должно быть не менее позитивным в свете стартов продаж новых моделей».

Линейка топовых брендов за три года заметно поменялась. Если в 2014 году китайские бренды, которые сейчас так активно влияют на рынок, почти не были заметны (Huawei был единственным исключением, но даже он занимал менее 3%, не попадая даже в ТОП-10), то сейчас ситуация изменилась кардинально. По итогам полугодия в 2017 году Huawei занял третью строчку после традиционных лидеров Samsung и Apple, а вот популярные в 2014 году Nokia, Sony и HTC в 2017 году практически не заметны. Alcatel, хотя и немного снизил долю, общих позиций не сдал. Самыми популярными производителями смартфонов остаются Samsung и Apple. Лидер в штучных продажах, как и в 2014 году – Samsung. Его доля по сравнению с 2014 годом выросла на треть. Лидером по продажам в деньгах был и остается Apple.

Что касается Сибири, то здесь рост продаж смартфонов оказался, в основном, выше среднероссийского. Если в среднем по стране прирост составил 8% за три года, то в Омске этот показатель достиг 17%, а в Новосибирске – 25%.

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