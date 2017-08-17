Последние годы сибирский телеком-рынок не показывал сколь-либо значительных перемен, а Новосибирск был своеобразной точкой равновесия между местными и федеральными игроками. В 2017 году это равновесие оказалось нарушено, чаша весов склонилась в сторону федералов. Согласно исследованию TMT—Consulting, проведенному специально для «КС», «Ростелеком» впервые утратил лидерство в Новосибирской области (НСО) по величине абонентской базы, а «ЭР-Телекому» удалось оттеснить ТТК со второго места в Сибири. Что операторы думают по поводу выставленных оценок, как они сами оценивают итоги года для себя и для рынка в целом и чего стоит ожидать в ближайшей перспективе — в материале «КС».

Масштабные покупки

О том, что пермский «ЭР-Телеком Холдинг» (работает под брендами «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») планирует приобретать сибирских провайдеров, говорили достаточно давно, и в начале 2017 года им был куплен крупнейший новосибирский B2C-игрок — «Новотелеком». Летом оператор еще больше усилил свое присутствие в столице Сибири, приобретя компанию «Крафтсвязь», и не собирается останавливаться на достигнутом: в планах на второе полугодие — расширение в Томске, Иркутске, Кузбассе и других регионах Сибири, связанное с покупкой местных операторов связи. Соответствующие ходатайства оператор подал в ФАС. Посматривает «ЭР-Телеком» и в сторону смежных рынков — принадлежащий холдингу «Новотелеком» в этом году купил компанию «Домофон Сити».

Напомним, что в 2017 году «ЭР-Телеком Холдинг» планирует нарастить объем инвестиций на 25% — до 15 млрд руб. Из этих денег, как сообщали «Ведомости», до 8 млрд руб. оператор готов потратить на слияния и поглощения. Соглашение «ЭР-Телеком Холдинга» с банком ВТБ предусматривает наличие лимита задолженности в 45 млрд руб. при условии, что 75% и 1 акция «Эр-Телеком Холдинга», а также 55% уставного капитала его единственного акционера — кипрской ER-Telecom Holding Ltd. заложены в банке.

В результате всех упомянутых выше обстоятельств «ЭР-Телеком» стал, по сути, вторым телеком-оператором в стране, уступая только «Ростелекому». По данным TMT-Consulting, на сегодня этот провайдер занимает 10% российского рынка интернет-доступа, а в СФО его доля еще выше — 14% (против 9% годом ранее). А в Новосибирской области «ЭР-Телеком» смог добиться первого места, потеснив неизменного лидера, — хотя, по данным того же TMT, суммарная доля «ЭР-Телекома» и «Новотелекома» в середине 2016 года была на 1 процентный пункт больше, чем сейчас (30%). «Ростелеком» в свою очередь увеличил свою новосибирскую абонентскую базу на 1%, заняв второе место (26%), а единственным местным игроком в первой пятерке по B2C остались «Сибирские Сети», по-прежнему занимающие третье место по Новосибирску (11%) и четвертое по СФО (5%) за счет недавнего объединения с «Норильсктелекомом».

Оцени себя сам, или Личная формула успеха

«Приведенные данные TMT-Consulting соответствуют нашим оценкам, — комментирует оценку TMT директор по работе с массовым сегментом макрорегиона «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня. — «Ростелеком» и в дальнейшем будет придерживаться выбранной стратегии органического роста и повышения задействования собственной сети». Некоторое время назад появилась информация о том, что «Ростелеком» также может укрепить свое присутствие в Сибири с помощью M&A сделок — в первую очередь в сегменте B2B. Речь шла о возможности покупки второго по величине B2B-оператора в Новосибирске — компании «Авантел» и магистрального оператора связи «Милеком». В самом «Ростелекоме», впрочем, это не подтверждают. «В Сибири наиболее вероятные изменения могут быть связаны с намерением «ЭР-Телеком Холдинга» приобрести три томские и три иркутские компании. Ходатайство оператора о покупке Федеральная антимонопольная служба планирует рассматривать в сентябре. «Ростелеком» же не планирует сделок M&A в Сибири», — пояснил Александр Бойкиня.

Другие федеральные игроки рынка также чувствуют себя уверенно. «По всем ключевым показателям мы наблюдаем положительную динамику относительно 2016 года, что позволило МТС укрепить позиции на рынке и сохранить место в Топ-5 поставщиков фиксированных сервисов в Новосибирске и области, — говорит директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. — Так, новосибирская база абонентов B2C МТС в сегменте фиксированных услуг связи за первую половину 2017 года показала рост и увеличилась на 2%. Доля МТС на рынке широполосного доступа в Интернет (ШПД) в Новосибирской области, по нашим данным на первое полугодие, увеличилась до 8%. Наиболее эффективные меры по удержанию и приросту абонентской базы — это предложение абоненту качественного и комплексного продукта с дополнительными интерактивными сервисами и услугами, на понятных и прозрачных условиях — постоянная цена без промопериодов».

О росте доли рапортует и ТТК, где на уровне региона не так давно сменилось руководство: компании ТТК Западная Сибирь и ТТК Сибирь возглавил бывший директор регионального филиала Tele2 Алексей Ноздрин. «Анализируя ситуацию на рынке ШПД по физическим лицам в Новосибирской области, доля ТТК за последний год увеличилась с 8,4% до 8,6%, а в СФО — с 12,5% до 13,4%, согласно оценке международного консалтингового агентства IKS Consulting, что соответствует оценке специалистов ТТК», — комментирует Алексей Ноздрин. По его словам, компания прочно удерживает и укрепляет позиции как в Новосибирской области, так и в Сибирском федеральном округе. «Интерес к компании и лояльность как действующих абонентов, так и потенциальных позволят повысить интересные ценовые предложения в сочетании с дополнительными услугами, качеством и современными сервисами», — уверен собеседник «КС».

Одним из немногих крупных региональных операторов в регионе остались «Сибирские Сети», объединившиеся с «Норильсктелекомом». Генеральный директор компании Александр Шиляев отмечает, что телекоммуникационный рынок в регионе в целом можно охарактеризовать, как «устоявшийся»: он консолидировался, игроки и их доли на рынке сформировались, при этом никаких изменений на рынке не предвидится. «Поэтому я соглашусь, что доли «Сибирских Сетей» по НСО и СФО за год не изменились, мы по-прежнему входим в число провайдеров-лидеров по абонентской базе и являемся крупнейшим региональным провайдером за Уралом, — дает свою оценку Александр Шиляев. — Меры, которые нужно предпринимать для удержания и прироста абонентской базы, ни для кого не являются секретом. Нужно просто лучше работать с абонентами. Безусловно, за этим «просто» стоит огромный труд десятков или сотен сотрудников, но конечная цель у всех одна — лояльность абонента».

Наконец, в самом «ЭР-Телекоме» позитивно оценивают итоги полугодия. «По нашим собственным оценкам, в результате сделки с «Новотелекомом» доля компании на новосибирском рынке ШПД превысила 40%, что позволило нам переместиться с четвертого на первое место в Новосибирске, став лидерами по количеству обслуживаемых интернет-пользователей», — отмечают в пресс-службе «ЭР-Телекома». Впрочем, участники рынка считают, что поздравлять пермского оператора пока рано. «На мой взгляд, динамику «ЭР-Телекома» нельзя считать приростом в чистом виде, так как была проведена крупная сделка. Сможет ли «ЭР-Телеком» далее эффективно распоряжаться активом, покажет время», — дает свою оценку Александр Шиляев.

Прогнозы на второе полугодие: цены, новинки, перестановки

Как участники рейтинга оценивают ближайшие полгода-год на сибирском рынке телекома? По мнению Александра Бойкини, роста цен на услуги связи ожидать не стоит: «Уровень тарифов на телеком-услуги в большинстве регионов СФО достаточно стабилен. Этот «ценовой коридор» сформирован рынком и на протяжении последних лет меняется незначительно. В основном эти изменения связаны с уровнем инфляции в стране. На мой взгляд, подобная тенденция сохранится и во втором полугодии».

В свою очередь Алексей Ноздрин отмечает, что с начала года наблюдает оздоровление рынка ШПД после сложного 2016 года. Во втором полугодии на территории СФО, по его мнению, стоит ожидать усиления позиций федеральных операторов связи за счет сделок M&A, что также положительно скажется на стабильности рынка.

«Рынок обрел зрелую форму, когда предпосылок для активного демпинга уже нет, а ярко выраженных изменений в перспективе следующего полугодия-года не предвидится. Мы видим, что фактор цены на абонента уже практически не действует, самое главное — это комплекс услуг и скорость обслуживания», — говорит Александр Шиляев.

Александр Соловенчук считает, что до конца года на рынке сохранятся текущие тренды — спрос абонентов на комплексные тарифные планы с максимальным наполнением: высокая скорость, оборудование уже в стоимости тарифа, опции «Антивирус», «Мультирум» и так далее. Также, по его мнению, продолжится развитие рынка дополнительных услуг, таких как видео по запросу, архив телепередач и тому подобных.

В «ЭР-Телекоме» признают, что телеком-рынок Новосибирска является высококонкурентным, но тем не менее видят для себя возможности. «В городе работает более десяти операторов, проникновение проводного Интернета превышает 70%. Это накладывает ограничения на темпы роста, но вместе с тем мы видим высокий потенциал для дальнейшего развития», — отмечают в пресс-службе «ЭР-Телекома». По их мнению, федеральные операторы и дальше продолжат усиливать позиции, а доля локальных игроков будет снижаться, поскольку последние не могут обеспечить достаточный объем инвестиций в строительство и модернизацию сетей, запуск новых продуктов, которые во втором полугодии должны будут занять места в авангарде «гонки вооружений». Сюда входят «сегментные» тарифы (например, для геймеров), сервисы на периферии двух основных услуг (ШПДИ и цифрового ТВ), пакетные предложения с включением как цифровой, так и мобильной связи.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу телекоммуникационного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter