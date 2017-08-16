ЦИК РФ оставил без удовлетворения жалобу Сергея Бойко на решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации на выборы по 21 округу. Интересы новосибирского политика на заседаниях в Москве должен был представлять Алексей Навальный.

Руководитель новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко опубликовал на своей странице в Facebook документ об отказе Центральной Избирательной Комиссии рассматривать его жалобу на решение окружного избиркома. Представлять интересы на заседаниях ЦИК, по словам политика, вызвался Алексей Навальный.

В документе сообщается, что законность и обоснованность отказа в регистрации уже являлась предметом рассмотрения Избирательной комиссии Новосибирской области, поэтому жалоба оставлена без рассмотрения.

Возвращение жалобы в Облизбирком, по мнению Сергея Бойко, нарушает 75 статью закона о выборах, 6 статья которой гласит, что решения и действия избирательных комиссий могут быть обжалованы в непосредственно вышестоящую инстанцию. Вышестоящая комиссия, в свою очередь, обязана рассматривать жалобу за исключением тех случаев, когда она еще не была предметом рассмотрения нижестоящей комиссии.

Как сообщила «КС» заместитель председателя областной избирательной комиссии Надежда Маринкевич, обращение Сергея Бойко обжаловало решение окружного избиркома, на этом основании ЦИК вернул жалобу в областной комитет, являющийся непосредственно вышестоящей инстанцией по отношению к окружным комитетам: «Если кандидат хотел, чтобы его жалобу рассматривала Центральная избирательная комиссия, то он должен был обжаловать решение не окружной, а областной избирательной комиссии».

Напомним, что отказ Сергею Бойко в регистрации на выборы законодательного собрания Новосибирской области выдала избирательная комиссия 21 округа, апелляция на решение была отклонена на заседаниях специальной рабочей группы и областной комиссии. Основанием для отказа стала «отбраковка» 70 подписей экспертом-графологом и службой УФМС.

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