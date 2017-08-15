Обвиняемым по делу в вымогательстве акций разреза «Инской» в Кемеровской области Центральный районный суд Новосибирска продлил меру пресечения в виде домашнего ареста.

Семь фигурантов коррупционного скандала о вымогательстве 51% акций угольного предприятия Кузбасса «Инской» пробудут под домашним арестом еще три месяца: до 13 ноября 2017 года. Об этом свидетельствуют материалы дела. В частности, фигурантами дела являются бывшие заместители Амана Тулеева — Александр Данильченко и Алексей Иванов. Ранее также суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику СУ СКР по Кемеровской области Сергею Калинкину.

Кроме того, как сообщают источники ТАСС в суде, обвинение собирается допросить в качестве свидетеля губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который недавно вернулся в Кемерово.

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