Федеральная сеть «КидБург» назвала дату открытия в Новосибирске

Открытие детского города профессий «КидБург» на площадке ТРЦ «Мега» в Новосибирске, как ранее писал «КС», должно произойти в сентябре. Сегодня в компании уточнили дату.

Первый центр федеральной сети «КидБург» откроется в Новосибирске 16 сентября в ТРЦ «Мега» на месте, где ранее функционировало пространство «Место есть». О дате открытия «КС» сообщил представитель «КидБурга». В компании уточнили, что стойка предпродаж билетов заработала уже с 12 августа.

В мае «КС» писал, что центр расположится на площади 2,4 тыс. кв. м. Объем инвестиций в новосибирский проект составил порядка 100 млн рублей. В компании тогда подчеркивали, что в Новосибирске будет только один центр, так как руководство следует концепции «Один город – один «КидБург». О конкуренции в сегменте городов профессий в Новосибирске более подробно читайте в расширенном материале «КС».

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