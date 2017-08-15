Врио главы Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что туристический комплекс в виде головы мамонта может обойтись в 5 млрд рублей, передает ТАСС.

Туристический комплекс на Байкале в виде головы мамонта по проекту известного скульптора Даши Намдакова в ближайшее время возводить не будут. Его стоимость эксперты оценили в 5 млрд рублей. О том, что это «скорее задача на будущее» рассказал врио главы Бурятии Алексей Цыденов. Однако сам проект Цыденов одобрил, считая, что в регионе необходимо создать центр притяжения, подобный Эйфелевой башне в Париже или фигуре Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро.

«Чтобы с первого взгляда на снимок становилось понятно, где он сделан. Красивые озера с впечатляющими пейзажами можно ведь найти и в других местах. Нужен стопроцентно узнаваемый объект, чтобы каждый сразу сознавал: это Бурятия, Байкал. Один из возможных вариантов ─ огромная голова мамонта на берегу», ─ пояснил ТАСС Алексей Цыденов.

В голове архитектурной формы по замыслу архитектора должна разместиться вся туристическая инфраструктура. По словам Цыденова, это будет по своей сути «мини-город». Однако пока не известно, когда планы будут воплощены в жизнь: проект дорогостоящий.

«Ясно, что проект потянет не на один миллиард рублей. Думаю, миллиардов пять минимум. Поэтому, конечно, это задача на будущее», — констатировал Алексей Цыденов.

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