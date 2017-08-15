Проект строительства метродепо на территории, где не так давно располагался Гусинобродский рынок, может быть возобновлен. В мэрии рассказали, что нашли инвестора для этого.

О создании в Новосибирске транспортно-пересадочных узлов 14 августа журналистам рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Роман Дронов. Так, в планах рационализировать транспортный и пешеходный поток в районе «Речного вокзала» и возобновить проектные работы восточного выезда из города по Гусинобродскому шоссе. О последнем Роман Дронов напомнил, что на месте бывшей барахолки уже начато строительство междугороднего автовокзала. Напомним, инвестором нового автовокзала на ГБШ является ГК «Автосервис», совет директоров которой возглавляет бывший депутат горсовета, заксобрания, бывший министр региональной политики правительства Новосибирской области и экс-вице-мэр Новосибирска Андрей Гудовский.

Помимо автовокзала, по словам Романа Дронова, мэрией достигнуто соглашение, подразумевающее проектирование метродепо «Волочаевское» на этой территории.

«Есть проект станции, есть проект переходных тоннелей и эстакады, проект эстакады, соединяющей станцию с будущим метродепо, но проекта самого метродепо пока нет», — рассказал на пресс-конференции начальник департамента.

Напомнил Дронов и о проекте маршрутной сети трамвая по Гусинобродскому шоссе с выходом на улицу Кошурникова к станции метро «Золотая нива». Это позволит оптимизировать движение на одном из самых загруженных выездов из города, а также улучшить транспортную доступность Плющихинского жилмассива.

Точную дату начала создания этих двух объектов ТПУ, а также общую стоимость Роман Дронов не уточнил, однако ранее эксперты оценивали стоимость ТПУ в 2,5 млрд рублей. Проект метродепо «Волочаевское», несколько лет назад замороженный из-за нехватки средств, оценивался в 2015 году в 10-12 млрд рублей.

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