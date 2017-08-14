Два сибирских города претендуют на статус ТОСЭР

Два моногорода Сибирского федерального округа рекомендованы для создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Заявки двух моногородов одобрила комиссия минэкономразвития РФ.

ТОСЭР в СФО действует в Усолье-Сибирское (Иркутская область), Юрга и Анжеро-Судженск (Кемеровская область), Краснокаменск (Забайкальский край). Летом этого года к ним присоединились города Абаза (Республика Хакасия) и Селенгинск (Республика Бурятия).

К шести ныне существующем в СФО ТОСЭР прибавятся еще две. В Алтайском крае и Иркутской области территории двух городов будут наделены этим статусом. Речь идет о моногородах Заринск на Алтае и Иркутск на Байкале. Именно на территории этих городов рекомендовано создание ТОСЭР после одобрения заявок комиссией министерства экономического развития РФ по вопросам создания и функционирования ТОСЭР в моногородах. О том, что Заринск подал заявку на получение статуса ТОСЭР стало известно в июле, когда инвестор ГК «Русская кожа» начал строительство кожевенного завода в городе. Руководство завода тогда надеялось на получение Заринском этого статуса, позволяющего получить ряд льгот для ведения предпринимательской деятельности.

Сейчас для Заринска градообразующим предприятием является одно из крупнейших коксохимических предприятий России ОАО «Алтай-кокс», на долю которого приходится 13% всего кокса, производящегося в стране. АО «Саянскхимпласт» — градообразуещее предприятие для иркутского Саянска. Компания является самым крупным производителем поливинилхлорида в России – более 45% от общего объема.

«Резидентам ТОСЭР предоставляются достаточно выгодные условия для работы. Эти преимущества нужно активнее использовать для создания новых высокотехнологичных и наукоёмких производств, новых высокопроизводительных рабочих мест», – прокомментировал решение комиссии полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Материалы решения комиссии будут направлены в правительство РФ. Окончательное решение о создании ТОСЭР в городах принимает премьер-министр Дмитрий Медведев, подписывая соответствующее постановление.

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