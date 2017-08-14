Сегодня стало известно, кто в Кемеровской области возглавил департамент промышленности. Информацию о назначении распространила пресс-служба областной администрации.

После скандального увольнения руководителя департамента промышленности Кемеровской области Сергея Карпунькина, подравшегося с соседями по дачному поселку, ведомству назначен новый начальник. Более месяца обязанности начальника исполнял Юрий Ударцев, но, как стало известно, руководителем утвердили не его, а Леонида Старосвета, ранее занимавшего должность начальника управления промышленности, транспорта и предпринимательства администрации Новокузнецкого муниципального района.

Трудовую деятельность Леонид Старосвет начал с должности инженера на ЗАО «Кузбасстранс» в Кемерово. С 2006 по 2013 годы работал на различных руководящих постах на предприятиях региона: ООО «Вахрушевец», ООО «ТД-Трейд-КНК», ООО «ТК Регион 42», ООО «Разрез Киселевский».

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