ГЛК «Манжерок» покроют искусственным снегом

Искусственное оснежение планируют на горно-лыжном комплексе «Манжерок». Эти меры, уверено правительство Республики Алтай, поспособствуют увеличению турпотока.

Горнолыжный сезон в ГЛК «Манжерок» будет длиннее. Власти Республики Алтай задумались об искусственном оснежении склонов популярного туристического комплекса. В рамках программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» на площади 16 га планируется обустройство механической системы оснежения. Нововведения позволят продлить сезон у лыжников и тем самым увеличить турпоток в республику и в сам комплекс. В частности, ожидается, что посещаемость «Манжерока» с ноября по март возрастет с 16% до 24% от годового показателя. В прошлом году, по словам министра экономического развития и туризма региона Светланы Буйдышевой, ГЛК посетили 224 тыс. человек.

«Это позволит увеличить продолжительность горнолыжного сезона, создать максимально комфортные условия катания, полноценную загрузку горнолыжных трасс и, как следствие, коллективных средств размещения кластера», – отметила министр.

К слову, всесезонный туркомплекс участвует и в другой федеральной программе, работы по которой уже начались, — «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годы».

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