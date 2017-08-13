Одна из самых заметных избирательных кампаний на территории Сибири – выборы депутатов Норильского городского совета, грозит стать и самой скандальной. За месяц до дня голосования норильский избирком, обязанный проверять документы кандидатов, в том числе с точки зрения законности, зарегистрировал несколько участников избирательной кампании, не указавших в документах информации о своем уголовном прошлом.

Факт регистрации кандидатов-уголовников в разговоре с корреспондентом «КС» признал Евгений Волик, председатель территориального избиркома Норильска. Речь идёт о судимостях по весьма «щекотливым» статьям: воровстве, мошенничестве, грабеже и даже о заражении венерическими заболеваниями.

Выборы 35 депутатов Норильского горсовета проходят по смешанной системе. По спискам политических партий разыгрывается 23 мандата, по мажоритарной системе (4 трехмандатных округа) выбирается 12 депутатов. По закону, все данные об имевшихся судимостях (даже снятых еще в советские времена) кандидаты в депутаты должны обязательно предоставлять в избирательную комиссию. Данные о судимостях вносятся в бюллетень для голосования, чтобы каждый голосующий гражданин мог в кабинке для голосования ознакомиться с уголовным прошлым кандидата. Разумеется, никто из отбывавших наказание не стремится оповестить о своих преступлениях электорат – шансы быть избранным резко падают. В Норильске сокрытие уголовного прошлого, похоже, стало явлением массового характера.

При этом по не совсем понятной причине норильский избирком не стал дожидаться проверки информации, поданной соискателями мандатов, и сходу зарегистрировал сразу четверых кандидатов, не сообщивших ни слова о своих прошлых преступлениях.

Больше всего уголовных дел насчитывается у кандидата от КПРФ Николая Осина. Первую судимость Осин получил еще в 1989 году по статье 144 – кража, сроком на 3 года. Вторая, самая «интересная» судимость, Николая Осина пришлась на 1993 год. К году условно зарегистрированного кандидата от КПРФ, приговорили по статье 115 УК РСФСР – «заражение венерическим заболеванием». Третье наказание, опять же, за кражу произошло в 2000 г. Теперь речь шла уже о хищении драгоценных металлов.

Зарегистрировал норильский избирком и Владимира Хафизова, также кандидата от КПРФ, скрывшего информацию о деяниях прошлого. Девять лет назад кандидат был осужден по статье 161, часть 2 – грабеж, осуществленный группой лиц, по предварительному сговору с применением насилия, а еще через пять лет получил три года условно за сбыт наркотиков в особо крупном размере. И Хафизов, и Осин – кандидаты, идущие по списку КПРФ. Не указав данные о судимостях, оба «подставили» норильских коммунистов, которых теперь комиссия, должна будет, как минимум оставить без двух кандидатов.

Кстати, те же проблемы обнаружились у двоих самовыдвиженцев – Ольги Орловой и Александра Каменева. Оба когда-то были осуждены по статье 159 за мошенничество, а Каменев еще и за дачу взятки. Несмотря на отсутствие информации о судимостях, оба были зарегистрированы норильским избиркомом в качестве кандидатов.

Следует заметить, что один из кандидатов-коммунистов – Гулиев Малик Табризоглы – указал свою судимость – по части первой, статьи 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью.

То, что «не заметил» избирком, увидели конкуренты утаивших уголовное прошлое кандидатов. В течение недели после 1 августа в Норильский городской суд поступил ряд исков от кандидатов-самовыдвиженцев, после чего уже и избирательная комиссия Норильска была вынуждена начать «работу над ошибками». Председатель комиссии Евгений Волик, объясняя причины произошедшего, ссылается на задержку, с которой комиссия получила ответы на запросы о судимостях кандидатов: «К сожалению, документы по запросам о судимости пришли к нам в то время, когда Николай Осин и Владимир Хафизов уже были зарегистрированы. В этом случае, отменить их регистрацию можно только в результате судебного разбирательства».

Кандидат от норильского отделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Дубров, не в первый раз участвующий в выборах, считает, что в данной ситуации ответственность за происходящее несут обе стороны: «Первое, что требует юрист, собирающий документы кандидатов для участия в избирательной кампании – выписка о судимостях. Если кандидат утаит от комиссии свое уголовное прошлое, то, это чревато снятием всего списка. Логика моих оппонентов-кандидатов, утаивших судимости, мне совершенно неясна. Такое ощущение, что это было сделано специально, чтобы потом раздуть скандал вокруг «несправедливого» снятия. С другой стороны, мне кажется, комиссия долго дожидалась информации от силовиков, и, не дождавшись их, поспешила с решением».

«Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.

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