В Новосибирске на аварийном участке установят ливневую канализацию

На улице Моцарта в Заельцовском районе Новосибирска проводятся работы по прокладыванию ливневой канализации. Ранее из-за продолжительных дождей грунт размывало, и он попадал на дорогу и в огороды жителей.

К середине сентября на ул. Моцарта в Заельцовском районе Новосибирска будет проложена ливневая канализация, и следующим летом, в случае затянувшихся сильных дождей, на улицу и на приусадебные территории жителей больше не будет попадать песок со склона, который этим летом размывала вода.

«Ранее на этом участке дождевые воды размывали откос, который идет от ул. Ногина к ул. Моцарта, вода и песок со склона попадали на грунтовую дорогу и огороды частных домов», — рассказали в мэрии о возникновении аварийных ситуаций во время ливней.

Работы на участке проводятся в соответствии с проектом МУП «УЗСПТС». Подрядчик уже смонтировал участок трубопровода ливневой канализации от откоса до реки 1-я Ельцовка, где уложены железобетонные трубы диаметром 600 мм, и смонтировал по откосу металлическую трубу диаметром 530 мм. Теперь строители приступили к вертикальной планировке участка ул. Ногина, на котором с помощью водоотводных лотков в один колодец будет собираться вода и направляться в ливневую канализацию. Здесь же уложат георешетку для задержки песка и щебня.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter