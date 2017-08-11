Уважаемые новосибирцы, работники строительной отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем строителя!

Строительная отрасль региона по-прежнему остается одной из важнейших для нашей страны — именно она во многом определяет развитие столицы Сибири. От состояния дел в строительном комплексе напрямую зависит уровень развития социальной сферы и общее состояние экономики Новосибирска и Новосибирской области. Сегодня отрасль, реагируя на изменение рыночной конъюнктуры, в определенной мере снижает темпы и объемы строительства, но говорить при этом о каких-то тревожных тенденциях вряд ли имеет смысл.

Построено много заводов, фабрик, жилых кварталов, но предстоит построить еще больше. В первом полугодии 2017 года в нашем городе введено 408,9 тыс. квадратных метров жилья. А в заделе сегодня — более 4 млн кв. метров строящегося жилья. Этот задел — потенциал отрасли и развития города в целом.

Строителям не надо искать себе работу, она всегда есть. Наша задача — объединившись, находить общие пути решения возникающих вопросов и вместе повышать эффективность строительства, делать его современным, отвечающим всем требованиям сегодняшнего дня. Сплоченность строительного сообщества не раз проходила проверку на прочность, и мы всегда выдерживали ее с честью. Уверен, так будет и впредь!

Сердечно поздравляю с Днем строителя всех, кто связан с этой благородной и почетной профессией. Низкий поклон ветеранам строительной отрасли — людям, которые сформировали ее основы, богатые трудовые традиции.

Пусть успешно претворяются в жизнь все ваши новые проекты, самые смелые планы, пусть всегда вам сопутствует удача. Пусть мир, согласие и уют царят в каждом доме, построенном вашими руками.

Крепкого здоровья, счастья и вдохновения вам и близким вашему сердцу людям!

Председатель Регионального делового клуба строителей Майис Мамедов

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