Достроить олимпийские кольца в Краснообске — такую амбициозную задачу ставит перед собой известный барнаульский застройщик. За восемь лет работы на новосибирском рынке ему удалось встать в один ряд с лидерами отрасли. О планах и проектах застройщика «КС» рассказала заместитель генерального директора компании «Новосибирский квартал» ЮЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА.

— Юлия Юрьевна, в преддверии Дня строителя расскажите, пожалуйста, почему выбрали именно эту профессию? Что для вас значит быть строителем?

— У нас уже, можно сказать, сложилась династия строителей. Мои родители закончили Алтайский политехнический институт им. И. И. Ползунова (АГТУ), получив специальность «гражданское и промышленное строительство». Там и познакомились. И я при выборе профессии других вариантов для себя не рассматривала. На мой взгляд, звание строителя — одно из самых почетных, потому что это созидательная деятельность. Мне очень нравится не только участвовать в этом процессе изнутри, но и наблюдать со стороны за тем, как растут дома. Был пустырь, а появился дом — и вот уже во дворе играют дети, завязываются добрососедские отношения. Чувствую, что у меня и сын станет строителем. (Смеется.) Ему еще только 2 годика, и его любимое занятие, как не трудно догадаться, строить башни из всего, что попадется под руку.

— С какими результатами «Новосибирский квартал» подошел к профессиональному празднику?

— Напомню, что все началось со строительной компании «Жилищная инициатива», которая появилась в Барнауле в 1998 году. Через 10 лет мы открыли филиал за пределами Алтайского края под брендом «Новосибирский квартал». При этом лидирующих позиций по объемам сданных квадратных метров в Барнауле мы не упустили. За это время в Барнауле мы построили кварталы «Лазурный», «Дружный», «Мизюлинскую рощу», «2000», «Невский», «Солнечная поляна», реализовали ряд проектов точечной застройки. На текущий момент достраиваем «Дружный», «Лазурный-2» и «Димитровский».

А в Новосибирске к осени сдаем малоэтажный микрорайон «Фламинго». Предоставляя жителям преимущества современного города, «Фламинго» лишен недостатков мегаполиса: нет пробок и давящих высотных домов, загрязненного воздуха и вечной спешки. Особенность проекта в том, что он будет состоять из жилых кластеров с внутренними закрытыми дворами, куда спокойно можно будет отпускать ребенка на прогулку. Это новый формат городской жизни для тех людей, которые ценят комфорт и простор. Во «Фламинго» жители найдут такой же набор опций, который прежде был доступен только для поселков бизнес-класса. Кроме того, с опережением идет ввод квартала «Краснообский».

— Как это воплощается на практике?

— Если рассматривать на примере квартала Краснообский, то новосел получает жилье, обеспеченное всей необходимой торговой, социальной, транспортной инфраструктурой, вдали от городской суеты, в экологически чистом месте. С другой стороны, расстояние до Новосибирска не так велико, как может показаться. Путь составит порядка получаса до центра города. Сейчас в Краснообске работают три школы, пять детских садов, кроме того, в поселке расположены Новосибирская центральная районная больница и поликлиника. Генпланом «Краснообского» предусмотрено строительство еще одного детского сада. На ВАСХНИЛе действует Дом культуры, где работают 43 кружка. Два года назад открылся спорткомплекс с футбольной ареной, беговой дорожкой и площадкой для воркаута. Жители с удовольствием посещают спортивные объекты: волейбольную и баскетбольную площадки. Наша гордость и одно из наиболее любимых мест жильцов — хоккейная коробка, которая летом трансформируется в футбольное поле с искусственным газоном. Все дома обеспечены бесплатными парковками на прилегающей территории, а также в Краснообске мы строим гаражный комплекс. Мы бы хотели продолжить здесь строительство. Напомню, что изначально строительство жилого комплекса началось в 80-х годах, и архитектурный проект был приурочен к Олимпиаде, которая проходила в Москве в 1980 году. По замыслу разработчиков, дома должны были располагаться в форме олимпийских колец, которые можно было бы увидеть, пролетая на самолете. «Новосибирский квартал» завершает сейчас второе кольцо, и эту историю очень хотелось бы продолжить.

— Благодаря чему удается с опережением на год сдавать «Краснообский»?

— Для «Новосибирского квартала» ввод объекта прежде всего зависит от того, насколько соблюдают сроки подрядчики и поставщики строительных материалов. Конечно же, мы стараемся сдавать с опережением сроков, так как многие клиенты в ожидании купленной квартиры вынуждены арендовать жилье. В этом году почти на год раньше нам удается сдать дома № 204/4 и № 205/2 в микрорайоне «Краснообский».

— Как контролируете качество жилья?

— В условиях снижения нормативных требований главные контролеры качества — совесть застройщика и, конечно, сам потребитель. Экономия в ущерб качеству — не наш случай. В «Новосибирском квартале» практикуется контроль качества на всех этапах — от проверки профильных сертификатов и стройматериалов на месте производства до контроля качества готового жилья и вдумчивой работы с претензиями.

— Вы начинаете с этого года осваивать правый берег Новосибирска. Расскажите, пожалуйста, о проекте.

— На улице Дачной в Заельцовском районе появится жилой комплекс класса «комфорт». Несмотря на то что это будет двухподъездный монолитный 25-этажный дом, территорию мы планируем осваивать комплексно. Более того, мы, в принципе, не собираемся переходить на точечную застройку, так как не видим в этом перспективы. Люди не хотят жить в городе. Возможность дышать свободно сейчас ценится гораздо выше, нежели жить в центре города. Комплекс получит удобно расположенную инфраструктуру. И что для нас очень важно, дом будет находиться рядом с «легкими города» — парком «Тимирязевский». По планам, минимальная площадь квартиры составит 50 квадратных метров.

— Кто занимался разработкой проекта?

— Над всеми проектами работает наше собственное проектное бюро. При проектировании мы исходим из своих собственных потребностей. В какой квартире лично мне было бы удобно и комфортно жить, в каком подъезде и на какой площадке было бы весело и интересно играть моим детям. Мы очень гордимся теми игровыми площадками, которые уже построили. Более того, мы даже всей семьей ездим в Краснообск, чтобы провести время вместе с детьми на игровых площадках.

— Юлия Юрьевна, что хотите пожелать коллегам и сотрудникам в День строителя?

— В преддверии Дня строителя коллегам хотелось бы пожелать удачи. В связи с непростой ситуацией на рынке сейчас среди застройщиков развернулась борьба за цену. Я считаю, что следует бороться за качество жилья. Нужно помнить о том, что строитель — это созидатель. Своих сотрудников благодарю за сплоченность и слаженную работу. Отдельно хочу поблагодарить наших надежных партнеров. И конечно, хочу пожелать всем крепкого здоровья!

Микрорайон «Краснообский»

Застройщик ООО «Новосибирский квартал»

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