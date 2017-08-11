С 29 июля улица Ленина в Новосибирске стала пешеходной по выходным. Такое правило будет действовать до 17 сентября включительно. Фотокорреспондент «КС» Михаил Периков прошел по пешеходной улице и запечатлел, как она выглядит теперь в выходной день.

Напомним, при проведении опроса об отношении горожан к созданию пешеходной зоны в Новосибирске, 70,4% поддержали инициативу создания такой зоны на улице Ленина. При этом руководство ГИБДД выступало против инициативы, опасаясь, что это нарушит систему дорожного движения в центре Новосибирска.

В ближайшие выходные на улице Ленина здесь пройдет выставка, приуроченная ко Дню строителя – «Сибирский умелец». Для пешеходов будут отданы отрезки улицы от Красного проспекта до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Урицкого.