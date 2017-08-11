Одна из старейших гостиниц Новосибирска будет переименована. Документы уже находятся на согласовании, сообщает официальный сайт города.

Гостиница «Северная» на проспекте Дзержинского в Новосибирске скоро сменит свое название, присвоенное с момента основания в 1961 году. Такое решение приняли в департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. Причина – наименование «Северная» ассоциируется с холодом и вряд ли является привлекательным для гостей сибирского города.

По словам начальника департамента Александра Люлько, муниципальная гостиница получит название «Сибирское гостеприимство». Оно, по мнению Люлько, отражает радушие заведения и города в целом. Документы о переименовании на текущий момент находятся на согласовании. Как только новое имя согласуют, вывеску сразу сменят, при этом, как уверяют в департаменте, социальные функции у гостиницы останутся прежними: она так и будет находиться в муниципальной собственности.

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